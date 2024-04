Li Čchiang: Rozvoj Tesly je príkladom čínsko-americkej spolupráce

Peking 28. apríla (TASR) - Rozvoj americkej spoločnosti Tesla v Číne možno nazvať "úspešným príkladom čínsko-americkej hospodárskej a obchodnej spolupráce". Vyhlásil to v nedeľu čínsky premiér Li Čchiang po stretnutí s generálnym riaditeľom Tesly Elonom Muskom, ktorý pricestoval na návštevu Pekingu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Musk v nedeľu nečakane pricestoval do Pekingu. Očakáva sa, že sa stretne s vysokými čínskymi predstaviteľmi, aby prediskutovali zavedenie softvéru pre autonómne riadenie a povolenie na prenos údajov do zahraničia, tvrdí zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.



Minulý týždeň sa americký výrobca elektrických vozidiel rozhodol znížiť ceny svojich modelov v Číne, aby podporil ich predaj, ktorý začiatkom tohto roka nečakane klesol.



Podľa čínskej štátnej televízie CCTV premiér na stretnutí s Muskom sľúbil, že urobí viac pre pomoc zahraničným firmám. "Veľmi rozsiahly čínsky trh bude vždy otvorený firmám financovaným zo zahraničia," povedal Li Čchiang. "Čína dodrží svoje slovo a bude naďalej tvrdo pracovať na rozšírení prístupu zahraničných firiem na čínsky trh a posilnení záruk," vyhlásil čínsky premiér, podľa ktorého Peking poskytne zahraničným spoločnostiam "lepšie podnikateľské prostredie".



Ide o druhú návštevu Muska za menej ako rok v Číne, ktorá je najväčším svetovým trhom s elektrickými vozidlami, a to v čase, keď sa tam koná veľký autosalón. CCTV uviedla, že počas stretnutia s Li Čchiangom chválil "pracovitý a inteligentný čínsky tím" v továrni Tesly v Šanghaji. "Tesla je ochotná urobiť ďalší krok pri prehlbovaní spolupráce s Čínou, aby sme dosiahli viac obojstranne výhodných výsledkov," dodal Musk.



Americký miliardár sa predtým stretol s predsedom Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu Žen Chung-pinom, "aby prediskutovali ďalšie kroky pri spolupráci a ďalšie témy," uviedla CCTV. Musk má rozsiahle obchodné záujmy v Číne, ktorú navštívil aj vlani v júni.



Šéf Tesly je na Západe kontroverznou postavou, no v Číne sa elektromobily Tesla stali základom mestského života strednej triedy. Musk, ktorý sa kedysi vysmieval čínskym elektromobilom, ich najnovšie označil za "najkonkurencieschopnejšie automobily na svete".



Muskova vlastná spoločnosť sa pritom v Číne dostala do problémov. V januári Tesla zvolala v Číne viac ako 1,6 milióna elektrických vozidiel, aby opravila ich riadiaci softvér.



V ázijskej krajine zúri tiež tvrdá cenová vojna medzi výrobcami elektromobilov, ktorí sa snažia presadiť na tamojšom veľmi konkurenčnom trhu.



Čínsky miestny automobilový gigant BYD (Build Your Dreams) porazil vo 4. kvartáli minulého roka Teslu a stal sa celosvetovo najväčším predajcom elektromobilov. Tesla však tento titul získala späť v 1. štvrťroku tohto roka, ale BYD zostáva pevne na čele na svojom domácom trhu.