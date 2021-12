Libanon potrebuje pôžičky vo výške 12 až 15 miliárd USD na zotavenie

Bejrút 21. decembra (TASR) - Libanon, ktorý sa už zhruba dva roky zmieta v hospodárskej kríze, potrebuje pôžičky od svojich partnerov vo výške 12 až 15 miliárd USD (10,64 - 13,31 miliardy eur), aby naštartoval zotavovanie ekonomiky. Povedal to v utorok guvernér centrálnej banky Riad Salameh.



"Naša kvóta v Medzinárodnom menovom fonde je 4 miliardy USD," povedal a dodal, že ak k tomu partnerské štáty pridajú ďalšie peniaze, Libanon by mohol získať 12 až 15 miliárd USD, čo je suma, ktorá by mu mohla pomôcť naštartovať obnovu ekonomiky aj dôvery v krajinu.



Guvernér tiež uviedol, že devízové rezervy Libanonu klesli na 12,5 miliardy USD, čo podľa neho stačí len na financovanie dotácií na základné tovary na ďalších šesť mesiacov.



Pripustil zároveň, že oficiálny výmenný kurz libanonskej meny, stanovený na úrovni 1500 libier (LBP) za americký dolár, je zastaraný.



Pevná sadzba, ktorá zaručovala Libanončanom silnú kúpnu silu počas takmer väčšiny rokov v uplynulých troch desaťročiach, sa prepadla, keď Bejrút minulý rok nesplatil svoj dlh, a "už nie je realistická", priznal guvernér.



Dolár sa začiatkom tohto mesiaca predával na čiernom trhu za približne 30.000 LBP, čo bol 20-násobok oficiálnej sadzby. Dokonca aj banky začali používať paralelné sadzby.



(1 EUR = 1,1273 USD)