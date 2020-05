Libanončania nebudú mať peniaze na chlieb, premiér varuje pred krízou

Bejrút 21. mája (TASR) - V Libanone hrozí potravinová kríza a mnohí občania nebudú mať čoskoro peniaze ani na chlieb, a to v dôsledku finančnej krízy, ktorú prehĺbila pandémia nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na libanonského premiéra Hasana Dijába.



Libanon sa zmietal vo finančnej kríze ešte pred vypuknutím pandémie. Hodnota miestnej meny sa od októbra 2019 znížila o vyše polovicu, inflácia a nezamestnanosť v krajine stúpajú.



Viac ako polovica potravín v krajine je dovážaná a ich ceny sa od začiatku roka 2020 zdvojnásobili, napísal Dijáb pre denník The Washington Post.



"Pred pár týždňami sa v krajine uskutočnili prvé "protesty proti hladovaniu". Mnohí občania už prestali nakupovať mäso, ovocie a zeleninu a čoskoro budú mať problém dovoliť si kúpiť aj chlieb", uviedol premiér.



Dijáb, ktorý sa stal premiérom začiatkom tohto roka s podporou militantného hnutia Hizballáh, obvinil z nedostatočného investovania do poľnohospodárstva predchádzajúce vedenie.



Pandémia koronavírusového ochorenia podľa Dijába "dramaticky zhoršila ekonomickú krízu a výrazne narušila zásobovací reťazec".



Až 80 percent pšenice pochádza z Ukrajiny a Ruska, avšak minulý mesiac Rusko pozastavilo export pšenice do Libanonu a Ukrajina uvažuje nad podobným krokom.