Libra oproti doláru klesla na najnižšiu úroveň od konca minulého roka

Londýn 26. novembra (TASR) - Kurz britskej libry oproti doláru klesol v piatok pod 1,33 USD, čo je najnižšia hodnota za takmer rok. Britská mena tak reagovala na informácie o novom variante nového koronavírusu detegovanom v Južnej Afrike.



Investori sa obávajú, že boj proti novému variantu nového koronavírusu bude náročnejší než v prípade tých predchádzajúcich, a menia svoje očakávania v súvislosti s najbližšími krokmi britskej centrálnej banky. Pôvodne počítali so zvýšením úrokových sadzieb zo strany Bank of England už v decembri, teraz však o tom mnohí pochybujú.



Kurz libry dosiahol v piatok 1,3278 USD/GBP, čo predstavuje najslabší kurz britskej meny oproti doláru od decembra minulého roka. Neskôr sa kurz čiastočne zotavil a vrátil sa nad 1,33 USD/GBP. Na porovnanie, v októbri sa kurz libry pohyboval nad 1,38 USD/GBP.



Oproti euru klesol kurz libry o 0,6 % na 84,65 pence za euro. To je najslabší kurz britskej meny v porovnaní s európskou od 16. novembra.