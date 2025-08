Libra sa po najhoršom mesiaci za takmer tri roky stabilizovala

Londýn 1. augusta (TASR) - Potom, ako v júli zaznamenala najprudšie oslabenie za takmer tri roky, sa britská libra v piatok stabilizovala. Jej kurz sa však drží v blízkosti 2,5-mesačného minima. Informovala o tom agentúra Reuters.



Za júl klesol kurz libry oproti doláru o takmer 4 %. To znamená najvýraznejšie oslabenie britskej meny za jeden mesiac od septembra 2022, keď Britániou otriasala kríza spôsobená plánmi rozsiahlych daňových úľav vtedajšej premiérky Liz Trussovej. Aj vtedy klesol kurz libry o takmer 4 %, pričom zaznamenal historické minimum.



V piatok sa kurz britskej meny pohyboval napoludnie okolo 1,3203 USD/GBP. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa tak prakticky nemenil. To je blízko 2,5-mesačného minima, zatiaľ čo začiatkom júla dosiahol kurz libry 1,3787 USD/GBP, najvyššiu úroveň za takmer štyri roky.



Za júlovým poklesom libry bola najmä aktivita amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho zavádzanie vysokých ciel voči viacerým krajinám. Jeho politika výrazne podporila kurz americkej meny.



Navyše, tlak na libru vyvíjajú aj očakávania investorov, že britská centrálna banka zníži v najbližších mesiacoch úrokové sadzby. Očakáva sa, že Bank of England na septembrovom zasadnutí zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 4 %. Ak tak urobí, hlavná úroková sadzba klesne na najnižšiu úroveň za 2,5 roka.