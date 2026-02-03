< sekcia Ekonomika
Líbya plánuje do roku 2030 zvýšiť dodávky zemného plynu do Európy
Líbya už plyn do Európy vyváža, pričom dodávky realizuje prostredníctvom plynovodu Greenstream.
Autor TASR
Dauha 3. februára (TASR) - Líbya plánuje v nasledujúcich rokoch zvýšiť produkciu zemného plynu, aby mala do roku 2030 k dispozícii väčší objem suroviny na export do Európy. Povedal to v utorok na energetickej konferencii LNG2026 v katarskej Dauhe šéf líbyjskej energetickej spoločnosti NOC Masúd Suleman. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa Sulemana Líbya plánuje zvýšiť produkciu zemného plynu na takmer jednu miliardu kubických stôp (1 kubická stopa = 0,02832 kubického metra) denne a v 2. polroku začať pracovať na produkcii plynu z bridlicových ložísk. Zásoby plynu v Líbyi dosahujú približne 80 biliónov kubických stôp, pričom časť predstavujú konvenčné zdroje a časť nekonvenčné, ku ktorým patrí aj bridlicový plyn.
Líbya už plyn do Európy vyváža, pričom dodávky realizuje prostredníctvom plynovodu Greenstream. Objem exportu je však podľa Sulemana nízky.
Podľa Sulemana Líbya plánuje zvýšiť produkciu zemného plynu na takmer jednu miliardu kubických stôp (1 kubická stopa = 0,02832 kubického metra) denne a v 2. polroku začať pracovať na produkcii plynu z bridlicových ložísk. Zásoby plynu v Líbyi dosahujú približne 80 biliónov kubických stôp, pričom časť predstavujú konvenčné zdroje a časť nekonvenčné, ku ktorým patrí aj bridlicový plyn.
Líbya už plyn do Európy vyváža, pričom dodávky realizuje prostredníctvom plynovodu Greenstream. Objem exportu je však podľa Sulemana nízky.