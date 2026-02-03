Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Ekonomika

Líbya plánuje do roku 2030 zvýšiť dodávky zemného plynu do Európy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Líbya už plyn do Európy vyváža, pričom dodávky realizuje prostredníctvom plynovodu Greenstream.

Autor TASR
Dauha 3. februára (TASR) - Líbya plánuje v nasledujúcich rokoch zvýšiť produkciu zemného plynu, aby mala do roku 2030 k dispozícii väčší objem suroviny na export do Európy. Povedal to v utorok na energetickej konferencii LNG2026 v katarskej Dauhe šéf líbyjskej energetickej spoločnosti NOC Masúd Suleman. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa Sulemana Líbya plánuje zvýšiť produkciu zemného plynu na takmer jednu miliardu kubických stôp (1 kubická stopa = 0,02832 kubického metra) denne a v 2. polroku začať pracovať na produkcii plynu z bridlicových ložísk. Zásoby plynu v Líbyi dosahujú približne 80 biliónov kubických stôp, pričom časť predstavujú konvenčné zdroje a časť nekonvenčné, ku ktorým patrí aj bridlicový plyn.

Líbya už plyn do Európy vyváža, pričom dodávky realizuje prostredníctvom plynovodu Greenstream. Objem exportu je však podľa Sulemana nízky.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov