Líder PiS Kaczynski vyzval na masívne verejné investície v Poľsku

Varšava 19. mája (TASR) - Jaroslaw Kaczynski, líder poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), v rámci kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) predstavil hospodársky program, ktorý počíta s masívnymi verejnými investíciami vrátane výstavby jadrových elektrární. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú zverejnila agentúra PAP.



Medzi prioritami Kaczynski na zjazde svoje strany v nedeľu spomenul Centrálny dopravný uzol (CPK), monohomiliardový vlajkový projekt vlády PiS, ktorého cieľom je vybudovať obrovské letisko v strednom Poľsku so železničným a cestným prepojením. Za ďalšie kľúčové investície, ktoré podľa neho Poľsko potrebuje, označil prehĺbenie rieky Odry, rozšírenie kontajnerového prístavu Swinoujscie a výstavbu jadrových elektrární. "Musíme mať jadrovú energiu," zdôraznil.



Kaczynski tiež uviedol, že počas ôsmich rokov svojej vlády PiS budovala základy spoločenskej solidarity, ktoré podľa neho vládny kabinet úradujúceho premiéra Donalda Tuska ohrozuje. Vláda zvýšila daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, črtá sa zvyšovanie cien energií, čo prinesie ďalšiu vlnu zdražovania, v podstate všetkého, sťažoval sa líder PiS.



Voľby do EP sa konajú v Poľsku 9. júna.