Líder v poskytovaní služieb v ropnom priemysle SLB zvýšil zisk

Houston 21. apríla (TASR) - Koncern SLB, najväčší poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom sektore na svete, oznámil za 1. štvrťrok tohto roka rast čistého zisku o viac než 80 %, keď tržby vzrástli takmer o tretinu. Spoločnosť vyťažila z vysokých cien ropy, čo výrazne zvýšilo dopyt po jej službách. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



SLB, ktorý na svetovom trhu pôvodne pôsobil pod označením Schlumberger, dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka zisk 934 miliónov USD (853,44 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 83,14 %.



Zisk bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol 906 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 63 centov. Koncern tak prekonal odhady trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 60 centov.



Tržby za 1. štvrťrok dosiahli 7,74 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 29,9 %. Tržby z biznisu na amerických trhoch vzrástli o 32 % a z medzinárodného biznisu o 29 %.



Svetové ceny ropy dosahovali za obdobie január až marec v priemere 81,24 USD za barel (159 litrov). To je síce takmer o 20 % menej než pred rokom, stále však výrazne nad úrovňou, ktorá je pre ťažobné firmy zisková.



(1 EUR = 1,0944 USD)