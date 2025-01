Líderka nemeckej strany BSW vyzvala na obnovenie dodávok ruského plynu

Berlín 12. januára (TASR) - Líderka nemeckej opozičnej strany Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) v nedeľu vyzvala na obnovenie dodávok ruského zemného plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Musíme si zorganizovať dovoz energie, pričom sa jednoducho opäť musíme riadiť kritériom najnižších cien, nie dvojitými štandardmi a ideológiou," povedala Sahra Wagenknechtová na kongrese svojej strany v Bonne. "Ak nám Američania budú predávať plyn za konkurenčné ceny, tak prosím, potom by sme mali plyn kupovať aj od Američanov, ale nie za cenu trikrát vyššiu, ako platia americké spoločnosti v Spojených štátoch," poznamenala.



"Musíme sa racionálne pozrieť na to, kde môžeme získať energetické zdroje pokiaľ možno lacno, a kde môžeme podpísať dlhodobé zmluvy, ako sme to robili v minulosti," zdôraznila líderka ľavicovej strany. Inak podľa nej firmy nebudú investovať do nemeckého hospodárstva. Wagenknechtová sa v minulosti opakovane vyslovila za obnovenie dodávok ruského plynu a zrušenie sankcií voči Rusku. Nemecko sa začalo odpútavať od dodávok surovín z Ruska po útoku Moskvy na Ukrajinu na jar 2022.



V Bonne v nedeľu výkonná rada BSW potvrdila predsedníčku Sahru Wagenknechtovú na prvom mieste volebnej kandidátky. BSW žiada zmenu kurzu v nemeckom hospodárstve, energetike a politike voči Ukrajine. Aliancia vznikla v roku 2023 odštiepením od strany Ľavica a pred svojím prvým volebným testom má v prieskumoch podporu štyri až šesť percent. Podobne ako pravicová Aliancia pre Nemecko (AfD) má protiimigrantské postoje a kritizuje Európsku úniu.