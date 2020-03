Lidl a Kaufland umožnili seniorom prednostné nakupovanie

Bratislava 19. marca (TASR) - Obchodné siete s potravinami Lidl a Kaufland umožňujú seniorom prednostné nakupovanie, a to v skorých popoludňajších hodinách. Pre TASR to potvrdili hovorcovia oboch obchodných reťazcov.



Podľa Tomáša Bezáka, vedúceho úseku komunikácie Lidl, sú seniori najohrozenejšou skupinou z pohľadu šírenia nového koronavírusu. "Rozhodli sme sa preto, že v čase od 13.00 do 14.30 h umožníme prednostné nakupovanie práve im. Toto odporúčanie platí každý deň a pre všetkých našich 142 predajní na Slovensku," spresnil Bezák.



Pre tento čas sa reťazec Lidl podľa neho rozhodol na základe posledných dní. "Aktuálny vývoj ukazuje, že práve medzi jednou a pol treťou je v našich predajniach najmenšia frekvencia nakupujúcich. Dopoludnia by sme nedokázali dosiahnuť, aby si prednostne mohli nakúpiť práve seniori," zdôvodnil.



"Nie je v našich silách zabezpečiť dodržiavanie tohto odporúčania, preto prosíme všetkých nakupujúcich o pochopenie a ohľaduplnosť. Od každého jedného z nás totiž závisí, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať a je našou zodpovednosťou chrániť seba aj tých najzraniteľnejších," dodal hovorca Lidl.



Aj Kaufland odporúča seniorov uprednostniť v skorých popoludňajších hodinách pri nákupe potravín. Informáciu pre TASR potvrdila hovorkyňa reťazca Lucia Langová.



"Pre ochranu tej najohrozenejšej skupiny zákazníkov sme sa rozhodli na našich predajniach zaviesť nákupne hodiny pre seniorov. Každý deň medzi 13.00 a 14.30 h sú naše predajne určené hlavne pre nich. Nie je v našich silách zabezpečiť dodržiavanie tohto opatrenia, preto prosíme zákazníkov, aby boli ohľaduplní a naplánovali si svoje nákupy na iný čas. Ďakujeme," dodala Langová.



V Českej republike zaviedli prednostné nakupovanie v predajniach potravín pre ľudí nad 65 rokov, a to od 10.00 do 12.00 h oficiálne.