Lidl aj tento rok obhájil ocenenie Mastercard Obchodník roka

Bratislava 28. aprila (OTS) - V ankete Mastercard Obchodník roka získal opäť dve prvé miesta, dominoval tiež v súťaži ShopRoku.



Lidl naďalej vedie

Diskont už ôsmy raz v rade získal prestížnu Cenu verejnosti v rámci súťaže Mastercard Obchodník roka. Lidl uspel so ziskom 23 592 hlasov. Doteraz vždy, už sedemkrát, zvíťazil tento reťazec aj v odbornej kategórií Obchodník s potravinami. O víťazoch jednotlivých sortimentných kategórií rozhodol rozsiahly reprezentatívny výskum spoločnosti GfK Czech na vzorke 1000 respondentov zo Slovenska. Medzi základnými parametrami hodnotenia bolo spontánne menovanie predajne, počet nakupujúcich či miera lojality zákazníkov k predajni.



Kvalita, čerstvosť, cena

Spoločnosť Lidl realizovala vlastný zákaznícky prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 7000 respondentov. Až 70 % opýtaných sa zhodlo, že práve kvalita, čerstvosť a cena sú najčastejšie motivácie nákupov v diskontnom reťazci. Často spomínané boli aj tematické týždne či nepotravinový tovar. Zaujímavosťou je tiež, že narastá percento ľudí, ktorí v Lidli nakupujú z dôvodu CSR aktivít spoločnosti. Viac ako 10% opýtaných spomínalo projekty Podeľ sa a pomôž či Žihadielko.



Ocenenie Obchodník roka je odrazom sily značky

Investíciu do komunikácie, jedinečné odovzdanie posolstva a zásah širokej populácie sa dlhodobo podpisuje pod úspech a vnímanie diskontného reťazca verejnosťou. „Skĺbenie týchto troch vecí sa značke Lidl darí a táto konzistencia naozaj prináša svoje ovocie. Pochopiteľne je za tým premyselná obchodná stratégia, sortiment, nákup, nábor ľudí, najlepšie platové podmienky a teda možnosť vybrať si najlepších ľudí na trhu. Toto všetko sa pretavuje do kvality, bez ktorej to nejde,“ hovorí Daniel Bradáč, ktorý sa dlhodobo venuje pozicioningu a budovaniu úspešných značiek. „Za zmienku podľa mňa stojí aj to, že Lidl je reťazec, ktorý najrýchlejšie dokáže reagovať na zmeny na trhu, okamžite implementovať a komunikovať. A toto nastavenie je spolu s investíciami a predchádzajúcimi vecami víťazné,“ dodáva Bradáč.



Lidl valcoval aj v súťaži ShopRoku 2020

Ďalším úspechom diskontného reťazca Lidl je ocenenie v prestížnej súťaži ShopRoku. Absolútnu Cenu popularity vyhral aj napriek tomu, že svojim zákazníkom ponúka svoje služby online len relatívne krátky čas.

„Lidl-shop.sk je stále mladým a rozvíjajúcim sa eshopom a o to viac nás teší zisk tohto prestížneho ocenenia. Sme veľmi radi, že Lidl-shop je obchodom, ktorému zákazníci dôverujú a vyhľadávajú ho ako miesto nákupu spotrebného tovaru či oblečenia. Vážime si túto dôveru a pozitívne hodnotenia, ktoré sú pre nás zároveň záväzkom pre ďalšie skvalitňovanie ponuky a služieb. Veľká vďaka patrí všetkým našim zamestnancom, ktorí sa podieľajú na fungovaní Lidl-shopu,“ komentuje hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák.



V ankete ShopRoku 2020 uspel Lidl aj v kategóriách Cena popularity Obchodné domy a Cena kvality Obchodné domy.



DNA dobrého obchodníka tvoria najmä spokojní zamestnanci

Byť dobrým zamestnávateľom je základ úspechu. A takým Lidl jednoznačne je. Potvrdzuje to interná aplikácia, ktorá zamestnancom umožňuje efektívne komunikovať online. Práve v nej položil niekoľkonásobný zamestnávateľ roka otázku ľudom, ktorí pre reťazec pracujú, čo im prvé napadne, keď počujú slovo Lidl. Najčastejšie si ho spájali s priateľstvom, čo potvrdzuje výborné medziľudské vzťahy v kolektíve. Zamestnanci zároveň považujú diskont za stabilného a férového zamestnávateľa.



„Neviem, objektívne zhodnotiť prečo je Lidl považovaný za jedného z najlepších zamestnávateľov, ale viem, že všetci Lidl manažéri, s ktorými som na ich rozvoji mal možnosť pracovať, boli zanietení, plní energie a ochoty pracovať na sebe a zlepšovať sa. Možno práve tá snaha o neustále napredovanie je tým jazýčkom na váhach, ktorý odlišuje vynikajúceho zamestnávateľa od dobrého,“ zhodnotil Lukáš Bakoš, ktorý sa venuje osobnostnému a profesijnému rozvoju manažérov a vedúcich pracovníkov.