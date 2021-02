Lidl bude respirátory predávať bez zisku

Bratislava 12. februára (OTS) - Cieľom spoločnosti Lidl je ponúknuť svojim zákazníkom ochranné pomôcky za cenu, ktorú si bude môcť dovoliť každý. Rozhodli sme sa preto okamžite a v plnej miere preniesť aktuálne platnú 0% DPH na respirátory FFP2 do koncovej ceny pre zákazníka a zároveň budeme respirátory predávať bez zisku, garantovaná maximálna cena za jeden kus 0,49 € bude platná minimálne do konca apríla.



Dlhodobo a intenzívne komunikujeme s dodávateľmi v snahe dosiahnuť čo najlepšiu cenu a zároveň čo najväčšie množstvá, nakoľko FFP2 respirátory sú súčasťou našej stálej ponuky. Aby sa k týmto ochranným pomôckam mohlo dostať čo najviac zákazníkov, obmedzili sme maximálne množstvo na jeden nákup na 10 kusov. Je však možné očakávať, že záujem zákazníkov bude mimoriadne veľký, preto nedokážeme zaručiť, že respirátory budú v našich predajniach neustále dostupné. Robíme však všetko pre to, aby sme ich dokázali dopĺňať pravidelne a v dostatočných množstvách.



Spoločnosť Lidl Slovenská republika si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v súčasných náročných časoch. Od začiatku šírenia nového koronavírusu na Slovensku tu sme pre našich zákazníkov, zamestnancov a tiež dodávateľov ako stabilný partner.