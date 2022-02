Lidl ďalej expanduje, otvoril dve nové predajne v Bratislave

Bratislava 24. februára (OTS) - Vo štvrtok 24. februára 2022 otvoril Lidl dve nové predajne v Bratislave. Diskont tak má na Slovensku už 155 predajní, pričom 21 z nich sa nachádza v hlavnom meste. Končiaci sa obchodný rok (trvá vždy od marca do februára) bol pre Lidl jedným z expanzne najsilnejších, obchodný reťazec otvoril celkovo desať predajní. Osem (Poprad, Bardejov, Košice, Tornaľa, Most pri Bratislave, Bratislava – Nivy Centrum, Bratislava – Danubia, Bratislava – Vajnory) rozšírilo sieť Lidl predajní, v dvoch prípadoch (Modra, Liptovský Hrádok) sa reťazec rozhodol pôvodné predajne zatvoriť a v danom meste vybudovať nové. V obchodnom roku 2021 Lidl otvoril dva outlety (Ilava, Liptovský Hrádok), významne rozšíril Logistické centrum Sereď a realizoval viacero modernizácií. „“ povedal, konateľ Lidla zodpovedný za centrálne služby.Najnovšie predajne Lidla sa nachádzajú v Bratislave – petržalskom obchodnom centre Danubia a vo Vajnoroch. Druhá spomenutá predajňa má rozlohu predajnej plochy takmer 1100 m2, pracuje v nej 27 zamestnancov a na parkovisku sa nachádza nabíjačka pre elektromobily. Petržalská predajňa má viac než 1400 m2 a o jej chod sa stará 25 zamestnancov. Obe predajne sú vybavené modernými technológiami, ako elektrické cenovky, vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou, LED technológie pri osvetlení, či bezplatné wifi pripojenie pre zákazníkov. V Danubii sú k dispozícii samoobslužné pokladnice. V oboch predajniach sa nachádzajú automaty na výkup vratných obalov, pričom iba v Lidli môžu zákazníci venovať svoj záloh občianskemu združeniua pomôcť tak vyčistiť slovenskú prírodu.Vo všetkých, teraz už 155 predajniach, sa zákazníci môžu zapojiť do komunitných projektov organizovaných Lidlom. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívyZákazníci môžu taktiež podporiť dlhodobú potravinovú zbierku, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 100 000 €. Podpora z vajnorskej predajne bude putovať pre organizáciu, v novej petržalskej predajni môžu zákazníci podporiť organizáciu. „“, vysvetlil riaditeľ Depaul-u Jozef Kákoš. Zákazníci taktiež môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektuPri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Vo Vajnoroch ide o ZŠ Kataríny Brúderovej a ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., v Petržalke ZŠ Budatínska a ZŠ Holíčska. Výšku podpory v rámci projektumôžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých mesiacoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.Lidl svoje prvé predajne na Slovensku otvoril v septembri 2004 a aktuálne sa nachádza v 94 slovenských mestách a obciach. V 155 predajniach, troch logistických centrách, dvoch outletoch a na centrále zamestnáva viac ako 6000 ľudí. Aj počas pandémie sa Lidlu darí vytvárať stovky nových pracovných miest ročne a diskont priebežne prehodnocuje aj svoju mzdovú politiku. Od januára 2022 investoval do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších osem miliónov eur, čo znamená približne osempercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier.Lidl je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už osemkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont tri ocenenia v súťaži ShopRoku.