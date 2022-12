Lidl dosiahol na Slovensku ďalšiu métu

Bratislava 15. decembra (OTS) - Svoju prvú predajňu na Slovensku otvoril Lidl v septembri 2004, teda pred 18 rokmi. Za tento čas sa zmenilo veľa vecí, no nie diskontná podstata Lidla, ktorý má dnes v krajine pod Tatrami už 160 predajní v 96 mestách. Najnovšia predajňa pribudla na mapu vo štvrtok 15. decembra v Turčianskych Tepliciach. Ide o siedmu novú predajňu otvorenú v roku 2022, čím sa zavŕšil jeden z najsilnejších expanzných rokov Lidla za posledné desaťročie. Tento rok diskont otvoril dve pobočky v Bratislave a jednu v Nitre, Trnave, Púchove a Turzovke. Samotná expanzia vytvorila približne 250ô nových pracovných miest a ďalšie stovky pribudli organicky.„V septembri 2004 si len málokto dokázal predstaviť, že o necelých dvadsať rokov bude mať Lidl 160 predajní a bude prakticky v každom meste na Slovensku. Vďaka priazni našich zákazníkov a snahe našich zamestnancov sa nám stále darí rásť a otvárať nové predajne. Chceme byť jednoznačnou prvou voľbou pri výbere miesta pre nákup, pri výbere zamestnávateľa a tiež obchodného partnera,“ povedal Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, a dodal: „Aj v týchto náročných časoch sa nám darí vytvárať nové pracovné miesta. V priemere to vychádza na dve nové pracovné miesta na každý pracovný deň v roku.“Najnovšia predajňa Lidl sa nachádza na ulici SNP v Turčianskych Tepliciach. Rozloha predajnej plochy je približne 1400 m2 a pracuje v nej 25 zamestnankýň a zamestnancov. „Predajňa Lidlu V Turčianskych Tepliciach bola dlhé roky prianím mnohých obyvateľov. Teraz rozšíri službu obchodnej ponuky v regióne Horného Turca a zároveň prinesie aj ďalšie pracovné miesta. Nová moderná stavba úplne zmenila vstup do mesta od Martina a priniesla aj viacero bezpečnejších dopravných zmien,“ povedal primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus. Lidl v 160 predajniach, 3 logistických centrách a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí. Od januára 2022 investoval do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších približne 10 miliónov eur, čo znamená približne osempercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier.V predajni sa nachádzajú výlučne LED technológie pri osvetlení, elektronické cenovky, nabíjačka pre elektromobily a čoskoro pribudnú aj fotovoltaické panely na streche. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 500 000 €. Podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať Centrum sociálnych služieb Horný Turiec. Jeho riaditeľka PhDr. Jana Váleková v tejto súvislosti povedala: „Z celého srdca sa chcem poďakovať spoločnosti LIDL, ale aj všetkým ľuďom, ktorí darovaním potravín prispejú zlepšiť kvalitu života našich seniorov. Vážime si každý dar venovaný Centru sociálnych služieb , a preto Vám patrí veľké poďakovanie.“Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Turčianskych Tepliciach ide o Spojenú školu. „Otvorenie predajne Lidl je pre Turčianske Teplice a teda aj pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy veľkým prínosom nielen rozšírením sortimentu a nákupných možností, ale aj akciami a aktivitami pre deti, mládež a hlavne pre školy. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na spoluprácu,“ povedala riaditeľka spomenutej školy Mgr. Miriam Hechelmann. Výšku podpory v rámci projektu Vás nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých dvoch rokoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.Lidl je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už deväťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont šesť ocenení v súťaži ShopRoku.