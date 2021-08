Lidl generálnym partnerom Upracme Slovensko

Bratislava 31. augusta (OTS) - O plastovom ostrove v Tichom oceáne, ktorého rozloha je 32-krát väčšia než Slovensko a o klimatickej zmene počul zrejme každý. Oba tieto fenomény sú globálne a preto možno na prvý pohľad nám na Slovensku vzdialené, no nie je tomu tak. V skutočnosti je stav životného prostredia zodpovednosťou každého jedného z nás. Lidl si to uvedomuje a preto popri vlastných iniciatívach rozvíja spolupráce, ktorých cieľom je edukácia a čistejšia príroda. Diskont je odteraz hrdým generálnym partnerom organizácie Upracme Slovensko.“ povedala Veronika Repiská z Upracme Slovensko.Snaha ochrániť životné prostredie v čo najlepšom stave pre ďalšie generácie je jedným z hlavných cieľov Lidla v rámci jeho politiky trvalej udržateľnosti . „,“ uviedol vedúci komunikácie diskontného reťazca Tomáš Bezák, ktorý dodal: „.“ Lidl na jeseň 2020 spustil projekt Nenechajme to plávať , ktorého cieľom je motivovať spotrebiteľov k obmedzeniu používania jednorazových mikroténových vreciek. Zároveň v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom doteraz vyčistil slovenské rieky a vodné nádrže o viac ako 1100 ton plastov. Lidl už pred dvoma rokmi prestal predávať jednorazové plastové výrobky, priebežne obmedzuje používanie plastov v rámci svojej činnosti, dôsledne recykluje a ročne tak našu krajinu odbremeňuje o stovky ton plastov a tisícky ton odpadov.Upracme Slovensko je oficiálnym organizátorom World Cleanup Day (Svetový čistiaci deň) na Slovensku a je súčasťou medzinárodného hnutia Let’s Do It World, ktorý túto iniciatívu založil. Tento rok bude už v poradí štvrtý, ktorý sa bude upratovať spoločne na celom svete. Lidl a Upracme Slovensko preto pozýva všetkých, aby sa 18. septembra zapojili a pomohli tak vytvoriť krajšie Slovensko bez odpadkov. Doteraz vyzbierali tisíce Slovákov približne 200 ton odpadu vo viac ako 130 lokalitách po celej krajine. Všetky podstatné informácie a formuláre sú dostupné TU