Lidl investuje 500 miliónov libier do expanzie na britskom trhu

Londýn 28. apríla (TASR) - Nemecký maloobchodný reťazec Lidl plánuje investovať 500 miliónov libier (586,10 milióna eur) do expanzie na britskom trhu. Uviedla to spoločnosť, ktorá v súčasnom finančnom roku chce v Británii otvoriť vyše 40 nových obchodov. Informovala o tom agentúra DPA.



Maloobchodná sieť, ktorá má v Anglicku, Škótsku a vo Walese viac než 980 obchodov a 14 distribučných centier, zverejnila v pondelok dlhý zoznam potenciálnych lokalít, kde zvažuje nové obchody. Jej plány zároveň poukazujú na výrazné zrýchlenie expanzie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže v minulých rokoch otváral Lidl zhruba 23 nových obchodov ročne.



Podľa ostatných prieskumov je Lidl v súčasnosti najrýchlejšie expandujúcim maloobchodným reťazcom v Británii. Údaje od spoločnosti pre prieskum trhu Kantar zo začiatku apríla ukázali, že tržby Lidlu vzrástli za 12 mesiacov do 24. marca medziročne o 9,1 %. Jeho podiel na britskom trhu s potravinami dosahuje v súčasnosti 7,8 %, čím sa nemecká sieť priblížila k britskej spoločnosti Morrisons. Tá je momentálne piatou najväčšou sieťou supermarketov na britskom trhu.



(1 EUR = 0,8531 GBP)