LIDL je lídrom v predaji fairtradeového kakaa

Bratislava 6. decembra (OTS) - Pre spoločnosť Lidl Slovenská republika a jej zákazníkov je trvalá udržateľnosť dôležitou témou, ukazuje to aj neustále rastúci predaj čokolády a káv so zodpovednou certifikáciou Fairtrade. Lidl je dokonca lídrom v oblasti predaja fairtradového kakaa na slovenskom trhu. V predvianočnom období disponuje certifikátom Fairtrade väčšina sezónnych produktov vlastnej značky Favorina.Vďaka predaju produktov s certifikáciou Fairtrade v predajniach Lidla získali pestovatelia z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v roku 2018 príspevok 51 158 €. Oproti predošlému roku ide o takmer 180%-ný nárast. Celkový „slovenský“ fairtradový príspevok dosiahol v minulom roku približne 190 000 €. Výrobky predané v Lidli mali teda na celkovej sume 27%-ný podiel. V systéme Fairtrade dostávajú zapojení pestovatelia okrem zodpovedajúcej ceny ešte príspevok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít.Na výrobu fairtradových produktov predaných v roku 2018 pod privátnymi značkami v Lidl Slovenská republika bolo použitých 1265 ton kakaových bôbov (40% zo všetkých fairtradových bôbov predaných v danom období na Slovensku) a 5 ton zelenej kávy. V oboch prípadoch išlo v porovnaní s predošlým rokom o významný nárast – pri kakaových bôboch to bolo o 170% a pri zelenej káve dokonca až o 400%. Lidl zároveň ako jediný na Slovensku ponúkal fairtradovú marakuju, ktorej v roku 2018 predal 4 tony.“ uviedla, výkonná riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko.“ povedal, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing. Výrobky s fairtrade certifikáciou nájdu zákazníci v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami J.D.Gross, Favorina či Gelatelli. Certifkovaná je aj káva z automatov Lidl2Go.Fairtrade je certifikácia tovarov, ktoré spĺňajú určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom a zamestnancom možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrný prístup k životnému prostrediu.Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek. Do konca roku 2022 chce mať výhradne RSPO certifikovaný segregovaný palmový olej v potravinách. Kakao má byť 100% certifikované do konca roku 2022, pričom okrem Fairtrade prichádzajú do úvahy certifkáty Rainforest Alliance, UTZ či BIO. Rovnakými certifikátmi má disponovať aj káva v Lidli, do roku 2020 to má byť 30%, do roku 2022 už 50%. Do konca roku 2022 budú certifikované všetky čierne, zelené a rooibos čaje, ktoré Lidl predáva pod vlastnými značkami. Záväzné stanoviská zverejnil Lidl aj pre ryby a kôrovce z voľného lovu, obaly a etikety svojich produktov, vajcia, kvety a rastliny. Diskont má taktiež stanovenú stratégiu obmedzovania a nahrádzania plastov a tiež znižovania podielu pridaného cukru a soli v produktoch predávaných pod vlastnými značkami. „Privátky“ majú viac ako 80%-ný podiel na celkovom sortimente Lidla.Všetky záväzné stanoviská Lidla sú dostupné tu Lidl doteraz publikoval dve správy o trvalej udržateľnosti podľa metodiky GRI