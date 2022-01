Lidl je na Slovensku stále Top, medzi zamestnávateľmi aj daňovníkmi

Bratislava 20. januára (OTS) - Motivačné finančné ohodnotenie, atraktívne benefity, rešpekt k diverzite či kariérny rast. To sú iba niektoré z charakteristík Lidla, vďaka ktorým je najoceňovanejším zamestnávateľom na Slovensku. Už po šiestykrát získal Lidl ocenenie Top Employer Slovensko a Top Employer Europe.Titul Top Employer udeľuje prestížny medzinárodný inštitút, ktorý už takmer tri desaťročia oceňuje firmy s najkvalitnejším zamestnávateľským prostredím po celom svete. Zameriava sa na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, výkonnostný manažment, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity či firemnú kultúru.„Našou dlhodobou víziou je byť jednoznačnou prvou voľbou - vo vzťahu k našim zákazníkom, ale aj zamestnancom. Usilovne pracujeme na tom, aby uchádzači vnímali Lidl ako atraktívneho zamestnávateľa, ktorý im pomôže splniť si kariérne ciele a vďaka stabilnému a finančne zaujímavému ohodnoteniu si naši zamestnanci budú môcť plniť aj svoje sny,“ povedala Michaela Průša Nešporová, riaditeľka ľudských zdrojov Lidl Slovenská republika.Lidl od januára opäť významne investoval do mzdového ohodnotenia svojich zamestnancov. Ročne zvýšil diskont svoje mzdové náklady o viac než 8 miliónov eur, vďaka čomu dostanú zamestnanci predajní plat v priemere o 8% vyšší než doteraz. V Lidli zároveň platí, že plat každého zamestnanca je v aktuálnom roku vyšší než v predošlých dvanástich mesiacoch. Obchodný reťazec investuje tiež do benefitov, ročne ide o sumu vo výške dvoch miliónov eur.Žiadny dlh na daniach, žiadne významné nálezy z daňových kontrol a žiadne porušenia zákona o elektronických registračných pokladniciach (eKasa), takto vníma štát podnikanie Lidla na Slovensku. Dôkazom je už v poradí siedme ocenenie Merkur, ktoré od Finančnej správy získal Lidl ako verejná obchodná spoločnosť prostredníctvom spoločníka CE Beteiligungs-GmbH. Tradícia tohto ocenenia siaha do roku 2013 a Lidl ho získal už po siedmy raz. Merkur sa udeľuje nielen na základe výšky dane, ale aj za dobrú daňovú disciplínu.„Siedme ocenenie Merkur vnímam ako dôkaz toho, že spoločenská zodpovednosť aj v daňovej oblasti pre nás nie je len frázou, ale dlhodobým záväzkom. Jej súčasťou je nielen zodpovedné platenie daní v krajine, kde pôsobíme, ale aj dobrá spolupráca s Finančnou správou a podpora pozitívnych zmien pre podnikanie na Slovensku.,“ uviedla Kamila Klész, vedúca daňového úseku v Lidl Slovenská republika, v.o.s.Lidl Slovenská republika zaplatil v obchodnom roku 2020 (marec 2020 – február 2021) prostredníctvom svojho spoločníka do štátneho rozpočtu korporátnu daň vo výške takmer 26 000 0000 €. Podľa údajov Open Data Portal FRSR ide takmer o 1% z celej vybranej dane z príjmov právnických osôb na Slovensku. Lidl dlhodobo patrí medzi najväčších platiteľov dane z príjmu právnických osôb na Slovensku. Okrem toho patrí Lidl aj k najvýznamnejším platiteľom DPH. V priebehu ostatných piatich rokov získal slovenský štátny rozpočet v súvislosti s pôsobením Lidlu na Slovensku príjem viac ako 1 miliardu Eur, a to bez čerpania akejkoľvek formy štátnej pomoci.CE Beteiligungs-GmbH získala Merkura ako najlepší platiteľ danej z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2020 spomedzi všetkých spoločností registrovaných na Daňovom úrade Bratislava.