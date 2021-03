LIDL má na Slovensku už 149 predajní

Bratislava 30. marca (OTS) - Lidl má od pondelka 29. marca na Slovensku už 149 predajní. Dve najnovšie predajne obľúbeného diskontného reťazca sa nachádzajú v Bardejove a Poprade. Zamestnanie v nich nájde dokopy 46 ľudí. V predošlom kalendárnom roku otvoril Lidl osem predajní a v expanzii bude pokračovať aj naďalej. Jubilejnú 150. predajňu otvorí Lidl v priebehu najbližších týždňov v Košiciach. Obchodný reťazec zároveň pokračuje aj v modernizácií už existujúcich prevádzok. V Poprade sa najnovšia, v poradí už tretia, predajňa Lidla nachádza na Svitskej ulici. V Bardejove má diskont odteraz dve predajne, od pondelka môžu zákazníci nakupovať už aj v prevádzke na Mlynskej ulici.“ uviedol, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.Obe predajne sú vybavené energeticky úspornýmipri osvetlení a súčasťoutak, aby sa vo vyčistenom vzduchu nedostával späť do predajne. Aj v týchto predajniach platia všetky preventívne hygienické opatrenia, vďaka ktorým Lidl ako prvý predajca potravín na Slovensku. Ďalšou novinkou sú elektronické cenovky pre sortiment ovocia a zeleniny, ktorých výhodou je úspora papiera, ako aj jednoduchšia orientácia pre zákazníkov a obsluha pre personál. Zákazníci môžu využiť, k dispozícii majúa vďaka vlastnej pekárni bude pre nich v priebehu celého dňa pripravené chrumkavé a teplé pečivo priamo z pece.V nových predajniach, rovnako ako v ostatných 147, sa zákazníci môžu zapojiť do komunitných projektov organizovaných Lidlom. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do 3 rokov v rámci iniciatívy. Zákazníci môžu taktiež podporiť dlhodobú potravinovú zbierku, ktoré sa venuje pomoci rodinám v núdzi a zdravotne znevýhodneným deťom po celom Slovensku. „“ konštatuje sa na stránke OZ MAKO SK.Zákazníci taktiež môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov v rámci projektu. Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V Poprade ide o Spojenú školu Partizánska 2 a Základnú školu s materskou školou na Komenského ulici. V Bardejove podporí diskont Základnú školu Bartolomeja Krpelca. Výšku podpory môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Cieľom je uľahčiť žiakom a školám dištančné vzdelávanie.Lidl na Slovensku v 149 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 5500 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne.do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa prioritne zameral na ochranu ich zdravia a priebežne zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami. Každý jeden si navyše v novom benefitovom systéme mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €. Zamestnanci môžu taktiež získať príspevok 200 € na penzijné pripoistenie Kolegyniam a kolegom v prvej línii dvakrát vyplatili Lidl špeciálnu odmenu za ich nasadenie v neľahkom období.Lidl je päťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát získal prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Na základe hlasovania verejnosti sa Lidl už sedemkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.