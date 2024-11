Lidl má na Slovensku už 167 predajní

Bratislava 28. novembra (OTS) - Vo štvrtok 28. novembra otvoril Lidl svoju 167 kamennú predajňu na Slovensku. Nachádza sa v NC MAX na Vihorlatskej ulici v Prešove a pracuje v nej 30 zamestnancov. „Stavebné práce v nájomnom priestore sme začali v auguste tohto roka. Po 4 mesiacoch pred vami stojí moderná predajňa Lidl s rozlohou predajnej plochy 1 380 štvorcových metrov. Predajňu sme zriadili v najvyššom technologickom štandarde, aby sme zabezpečili príjemné nakupovanie a boli čo najudržateľnejší,“ povedal pri príležitosti otvorenia novej predajne Štefan Simon z úseku expanzie Lidl Slovenská republika.Foto: LIDLV novej predajni nájde uplatnenie až 30 zamestnancov. Manažérkou predajne na Vihorlatskej je Bibiana Chomová, ktorá sa pri slávnostnom otvorení tiež prihovorila zákazníkom:Ročne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. Lidl v 167 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 600 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. Pre zamestnanecké benefity len v tomto roku vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje takmer 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už päťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a osemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.Foto: LIDLV predošlom roku otvoril Lidl štyri nové predajne – v Michalovciach, Pezinku, Martine a na bratislavských Zlatých pieskoch. V roku 2024 ide o štvrtú predajňu, predtým otvoril v Považskej Bystrici, v bratislavskej Rači a v Rimavskej Sobote. V blízkej budúcnosti pribudne v portfóliu Lidla aj predajňa v Starej Turej. Svoju sieť plánuje ďalej rozširovať a zaujíma sa aj o nové lokality v menších mestách od 2 000 obyvateľov.Predajňa na Vihorlatskej ulici má predajnú plochu o rozlohe takmer 1 400 m2, čo z nej robí druhú najväčšiu predajňu v Prešove. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Okrem štandardných pokladníc tu zákazníci nájdu aj 12 samoobslužných pokladníc, pričom všetky budú so zväčšeným priestorom na nablokovaný tovar. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú taktiež k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.Foto: LIDLVo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 300 000 €. Potravinovú podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať nezisková organizácia My Mamy. „Našimi klientkami sú ženy zažívajúce násilie a ich deti. Vo väčšine prípadov ide o matky samoživiteľky, ktoré sa napriek všetkej svojej snahe mesiac čo mesiac trápia nad tým ako zaplatiť všetky potrebné výdavky. Pomoc ako je táto od spoločnosti LIDL, kedy im môžeme poskytnúť základné trvanlivé potraviny, ale veľakrát aj niečo sladké pre ich deti, im umožní trocha ľahšie zvládať každomesačné starosti,“ uviedla Ľudmila Vysocká, výkonná riaditeľka MyMamy. V rámci potravinovej zbierky diskontu tejto organizácii putujú aj vyzbierané potraviny z ostatných prešovských predajní. „uzavrela Vysocká.Foto: LIDLPri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť dve školy, a to Základná škola Sibírska 42 a Základná škola Šrobárova 20 v Prešove. „povedal Vladimír Lukáč, riaditeľ Základnej školy na Sibírskej ulici. Výšku podpory v rámci projektumôžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.