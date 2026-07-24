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Lidl nájdete už aj v Kolárove
Vo štvrtok 23. júla otvoril Lidl svoju 183. predajňu na Slovensku. Najnovšia prevádzka sa nachádza v Kolárove.
Autor OTS
Bratislava 24. júla (OTS) - V tomto roku ide o štvrtý novootvorený obchod, prvý diskont otvoril v Zákamennom, druhý v Nitre a tretí v Rajci. Keďže sa diskont chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidl už čoskoro otvorí v Bratislave, Žiline či v Giraltovciach.
V novej prevádzke pracuje 24 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérom tejto predajne je Viktor Galanžár, ktorý pri príležitosti otvorenia povedal: „Je mi veľkou cťou, že môžem pracovať pre spoločnosť Lidl Slovenská republika. Práca u nás je v prvom rade o neuveriteľnej dynamike a skvelom kolektíve, kde každý deň prináša nové výzvy. Naším hlavným cieľom je, aby sa nová predajňa v Kolárove stala pre miestnych obyvateľov prvou voľbou pri ich každodenných nákupoch. Celý náš tím je plný energie a urobíme maximum pre to, aby od nás každý zákazník odchádzal spokojný a s úsmevom.“
Foto: LIDL
Lidl v 183 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľom.
Moderný nákupný zážitok
Nová predajňa v Kolárove má predajnú plochu s rozlohou 1 333 m2. Keďže Lidlu záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni zákazníci nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.
Foto: LIDL
Koncept predajne v Kolárove prináša zákazníkom nákupný zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Zákazníkov privítajú širšie uličky, úplne nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne, čo zabezpečuje rýchlu orientáciu. Môžu tešiť na zväčšený priestor hneď za vstupom so zameraním na čerstvosť, na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami či na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky.
Foto: LIDL
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Dobrý sused aj v Kolárove
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Foto: LIDL
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Kolárove poputuje občianskemu združeniu Za naše Kolárovo. „Občianske združenie Za naše Kolárovo už od roku 2014 pomáha ľuďom v núdzi, predovšetkým viacdetným rodinám vo finančnej tiesni, poberateľom nízkych dôchodkov, osamelým rodičom s deťmi, osamelým ľuďom bez rodinného zázemia, ako aj komukoľvek, kto sa vo svojom živote ocitol v krízovej situácii. Pretože dávať je radosť! Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať," priblížila Monika Kűrtiová, predsedníčka občianskeho združenia.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci až štyroch škôl: Základná škola F. Rákócziho II., Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola Mateja Korvína a Špeciálna základná škola v Kolárove. „Finančnú podporu škôl zo strany súkromných firiem, akou je Lidl, vnímame v dnešnej dobe ako kľúčovú a nenahraditeľnú. Táto pomoc priamo pomáha búrať bariéry a dáva našim žiakom rovnakú šancu rozvíjať svoj potenciál. Výsledkom je nielen zdravší vývin samotných detí, ale aj budovanie reálne inkluzívnej a vnímavejšej spoločnosti," vysvetlila Katarína Balontayová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy. „Každá pomoc zameraná na rozvoj športového vybavenia škôl je pre nás mimoriadne cenná, pretože kvalitné športové pomôcky umožňujú deťom športovať bezpečnejšie, pestrejšie a s väčšou radosťou. Zároveň predstavujú významnú pomoc pre školy pri vytváraní kvalitných podmienok na pohybové aktivity. Sme presvedčení, že podpora športu u detí je investíciou do ich zdravia, disciplíny, zodpovednosti, vytrvalosti a schopnosti spolupracovať," doplnila Krisztina Szabó, riaditeľka Základnej školy Mateja Korvína.
Foto: LIDL
Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
V novej prevádzke pracuje 24 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérom tejto predajne je Viktor Galanžár, ktorý pri príležitosti otvorenia povedal: „Je mi veľkou cťou, že môžem pracovať pre spoločnosť Lidl Slovenská republika. Práca u nás je v prvom rade o neuveriteľnej dynamike a skvelom kolektíve, kde každý deň prináša nové výzvy. Naším hlavným cieľom je, aby sa nová predajňa v Kolárove stala pre miestnych obyvateľov prvou voľbou pri ich každodenných nákupoch. Celý náš tím je plný energie a urobíme maximum pre to, aby od nás každý zákazník odchádzal spokojný a s úsmevom.“
Foto: LIDL
Lidl v 183 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľom.
Moderný nákupný zážitok
Nová predajňa v Kolárove má predajnú plochu s rozlohou 1 333 m2. Keďže Lidlu záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni zákazníci nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.
Foto: LIDL
Koncept predajne v Kolárove prináša zákazníkom nákupný zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Zákazníkov privítajú širšie uličky, úplne nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne, čo zabezpečuje rýchlu orientáciu. Môžu tešiť na zväčšený priestor hneď za vstupom so zameraním na čerstvosť, na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami či na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky.
Foto: LIDL
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Dobrý sused aj v Kolárove
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Foto: LIDL
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Kolárove poputuje občianskemu združeniu Za naše Kolárovo. „Občianske združenie Za naše Kolárovo už od roku 2014 pomáha ľuďom v núdzi, predovšetkým viacdetným rodinám vo finančnej tiesni, poberateľom nízkych dôchodkov, osamelým rodičom s deťmi, osamelým ľuďom bez rodinného zázemia, ako aj komukoľvek, kto sa vo svojom živote ocitol v krízovej situácii. Pretože dávať je radosť! Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať," priblížila Monika Kűrtiová, predsedníčka občianskeho združenia.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci až štyroch škôl: Základná škola F. Rákócziho II., Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola Mateja Korvína a Špeciálna základná škola v Kolárove. „Finančnú podporu škôl zo strany súkromných firiem, akou je Lidl, vnímame v dnešnej dobe ako kľúčovú a nenahraditeľnú. Táto pomoc priamo pomáha búrať bariéry a dáva našim žiakom rovnakú šancu rozvíjať svoj potenciál. Výsledkom je nielen zdravší vývin samotných detí, ale aj budovanie reálne inkluzívnej a vnímavejšej spoločnosti," vysvetlila Katarína Balontayová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy. „Každá pomoc zameraná na rozvoj športového vybavenia škôl je pre nás mimoriadne cenná, pretože kvalitné športové pomôcky umožňujú deťom športovať bezpečnejšie, pestrejšie a s väčšou radosťou. Zároveň predstavujú významnú pomoc pre školy pri vytváraní kvalitných podmienok na pohybové aktivity. Sme presvedčení, že podpora športu u detí je investíciou do ich zdravia, disciplíny, zodpovednosti, vytrvalosti a schopnosti spolupracovať," doplnila Krisztina Szabó, riaditeľka Základnej školy Mateja Korvína.
Foto: LIDL
Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.