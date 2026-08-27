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Lidl otvára novú metropolitnú predajňu priamo v srdci Bratislavy
Diskontný reťazec otvára v centre hlavného mesta unikátnu prevádzku, ktorá ako vôbec prvá na Slovensku rozprestiera svoju predajnú plochu na dvoch podlažiach. Od 27. augusta tak má Lidl na Slovensku 185 prevádzok. Na Vysokej ulici sa zákazníci môžu tešiť na moderný metropolitný koncept, špičkové technologické vychytávky a nákupný zážitok, ktorý posúva laťku opäť o úroveň vyššie.
Autor OTS
Bratislava 27. augusta (OTS) - Lidl už dlhodobo ukazuje, že dokáže pružne reagovať na potreby moderného zákazníka a špecifiká mestského prostredia. Nová prevádzka v centre Bratislavy, ktorá je v poradí už 25. v hlavnom meste, je toho jasným dôkazom. Celá predajňa je navrhnutá v modernom metropolitnom koncepte, pričom ide o druhú prevádzku tohto typu po bratislavských Boroch. Tento koncept spája elegantný dizajn, maximálne využitie priestoru a vysoký komfort. S rozlohou predajnej plochy 1 078 štvorcových metrov prináša obyvateľom i návštevníkom hlavného mesta príjemnejšie a inšpiratívnejšie nakupovanie.
Foto: LIDL
Moderný koncept na dvoch podlažiach
Najväčšou raritou, ktorá túto pobočku odlišuje od všetkých ostatných na Slovensku, je rozdelenie jej predajnej plochy na dve nadzemné podlažia. Tento architektonický krok bol zvolený s cieľom priniesť plnohodnotný a široký sortiment aj do husto zastavaného centra mesta, kde sú priestorové možnosti prirodzene obmedzené.
Foto: LIDL
Lidl pritom myslel na maximálne pohodlie. Zákazníkom sú k dispozícii eskalátory vedúce priamo na 2. nadzemné podlažie, no dominantou priestoru je presklený výťah, ktorý plynule a s výhľadom na dianie v predajni obsluhuje nákupnú plochu medzi prvým a druhým podlažím. Lidl nezabudol ani na motoristov, ktorí sa do predajne dostanú suchou nohou vďaka samostatnému výťahu, ktorý spája podzemné parkovisko priamo s nákupnou zónou.
Foto: LIDL
„Otvorenie predajne v úplnom centre hlavného mesta prinieslo z pohľadu stavebných riešení viaceré výzvy, no realizácia bola pre nás výnimočným projektom. Vďaka metropolitnému konceptu s mnohými inováciami, ako sú výťahy, eskalátory a mnohé ďalšie riešenia, sa nám podarilo premeniť priestorové obmedzenia na výhodu a vytvoriť unikátne nákupné prostredie na dvoch podlažiach,“ vysvetlil Tibor Vido, stavebný technik v spoločnosti Lidl Slovenská republika.
Foto: LIDL
Priestor tvorený s ohľadom na zákazníka
Koncept novej predajne na Vysokej bol od začiatku navrhovaný tak, aby zákazníkom priniesol zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Hneď po prechode vstupnými dverami zákazníkov privíta priestor so zameraním na čerstvosť. Môžu sa tešiť na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami, ale aj na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky. Neodmysliteľnou súčasťou predajne je vlastná pekáreň, z ktorej sa vôňa čerstvého pečiva šíri priestorom počas celého dňa. O to, aby boli regály vždy plné a pečivo chrumkavé, sa stará tím 25 zamestnancov. Rýchlu orientáciu v predajni zabezpečuje nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne.
Foto: LIDL
„Naším cieľom bolo priniesť do centra mesta nielen čerstvosť a kvalitu, ale najmä prvotriedny nákupný zážitok. Vďaka moderným riešeniam je nakupovanie v tomto priestore rýchle a intuitívne. Koncept predajne myslí súčasne nielen na efektivitu, ale aj pohodlie zákazníkov. Aj táto jedinečná predajňa dokazuje, že nákup u nás sa naozaj oplatí,“ povedal Ivan Kovaľov, vedúci predaja Lidl Slovenská republika.
Foto: LIDL
Okrem moderného zariadenia predajňa disponuje aj viacerými smart riešeniami, ktoré sú výhodou nielen pre zákazníkov, ale aj personál. V celom priestore sa nachádza stmievateľné LED osvetlenie, ktoré je šetrné k zraku a zároveň energeticky úsporné. Aj v tejto predajni sú samozrejmosťou elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Nechýbajú ani samoobslužné pokladnice, vďaka ktorým svoj nákup zákazníci vybavia ešte efektívnejšie, pričom v tejto predajni sa ich nachádza deväť. K dispozícii je aj automat na zálohovanie vratných obalov.
Foto: LIDL
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Foto: LIDL
Dobrý sused pre Staré Mesto
Lidl pri otvorení každej novej prevádzky myslí aj na podporu lokálnych komunít a vo všetkých predajniach, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít. Napríklad kúpou vôd Saguaro prispejú na projekt Voda pre stromy v Tatrách či nákupom plienok Lupilu podporia vážne choré deti v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Majú na výber, či si nechajú záloh za vratné obaly vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Zákazníci môžu prispieť k čisteniu slovenských riek a vodných nádrží od plastov v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Foto: LIDL
V rámci projektu „Lidl otvára - školám pomáha“ venuje diskont 1 euro z každého nákupu nad 10 € realizovaného v prvý deň predaja na podporu blízkych škôl. Výťažok z tejto predajne poputuje na športové pomôcky pre žiakov Evanjelickej základnej školy na Palisádach a Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu. Potravinová podpora v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž z predajne na Vysokej ulici poputuje neziskovej organizácii Doma u kapucínov.
Nová predajňa Lidl v centre Bratislavy nie je len ďalším obchodom na mape. Je ukážkou moderného retailu, ktorá spája inovatívne riešenia, spoločenskú zodpovednosť a inšpiratívny nákupný zážitok.
Foto: LIDL
Moderný koncept na dvoch podlažiach
Najväčšou raritou, ktorá túto pobočku odlišuje od všetkých ostatných na Slovensku, je rozdelenie jej predajnej plochy na dve nadzemné podlažia. Tento architektonický krok bol zvolený s cieľom priniesť plnohodnotný a široký sortiment aj do husto zastavaného centra mesta, kde sú priestorové možnosti prirodzene obmedzené.
Foto: LIDL
Lidl pritom myslel na maximálne pohodlie. Zákazníkom sú k dispozícii eskalátory vedúce priamo na 2. nadzemné podlažie, no dominantou priestoru je presklený výťah, ktorý plynule a s výhľadom na dianie v predajni obsluhuje nákupnú plochu medzi prvým a druhým podlažím. Lidl nezabudol ani na motoristov, ktorí sa do predajne dostanú suchou nohou vďaka samostatnému výťahu, ktorý spája podzemné parkovisko priamo s nákupnou zónou.
Foto: LIDL
„Otvorenie predajne v úplnom centre hlavného mesta prinieslo z pohľadu stavebných riešení viaceré výzvy, no realizácia bola pre nás výnimočným projektom. Vďaka metropolitnému konceptu s mnohými inováciami, ako sú výťahy, eskalátory a mnohé ďalšie riešenia, sa nám podarilo premeniť priestorové obmedzenia na výhodu a vytvoriť unikátne nákupné prostredie na dvoch podlažiach,“ vysvetlil Tibor Vido, stavebný technik v spoločnosti Lidl Slovenská republika.
Foto: LIDL
Priestor tvorený s ohľadom na zákazníka
Koncept novej predajne na Vysokej bol od začiatku navrhovaný tak, aby zákazníkom priniesol zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Hneď po prechode vstupnými dverami zákazníkov privíta priestor so zameraním na čerstvosť. Môžu sa tešiť na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami, ale aj na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky. Neodmysliteľnou súčasťou predajne je vlastná pekáreň, z ktorej sa vôňa čerstvého pečiva šíri priestorom počas celého dňa. O to, aby boli regály vždy plné a pečivo chrumkavé, sa stará tím 25 zamestnancov. Rýchlu orientáciu v predajni zabezpečuje nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne.
Foto: LIDL
„Naším cieľom bolo priniesť do centra mesta nielen čerstvosť a kvalitu, ale najmä prvotriedny nákupný zážitok. Vďaka moderným riešeniam je nakupovanie v tomto priestore rýchle a intuitívne. Koncept predajne myslí súčasne nielen na efektivitu, ale aj pohodlie zákazníkov. Aj táto jedinečná predajňa dokazuje, že nákup u nás sa naozaj oplatí,“ povedal Ivan Kovaľov, vedúci predaja Lidl Slovenská republika.
Foto: LIDL
Okrem moderného zariadenia predajňa disponuje aj viacerými smart riešeniami, ktoré sú výhodou nielen pre zákazníkov, ale aj personál. V celom priestore sa nachádza stmievateľné LED osvetlenie, ktoré je šetrné k zraku a zároveň energeticky úsporné. Aj v tejto predajni sú samozrejmosťou elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Nechýbajú ani samoobslužné pokladnice, vďaka ktorým svoj nákup zákazníci vybavia ešte efektívnejšie, pričom v tejto predajni sa ich nachádza deväť. K dispozícii je aj automat na zálohovanie vratných obalov.
Foto: LIDL
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Foto: LIDL
Dobrý sused pre Staré Mesto
Lidl pri otvorení každej novej prevádzky myslí aj na podporu lokálnych komunít a vo všetkých predajniach, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít. Napríklad kúpou vôd Saguaro prispejú na projekt Voda pre stromy v Tatrách či nákupom plienok Lupilu podporia vážne choré deti v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Majú na výber, či si nechajú záloh za vratné obaly vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Zákazníci môžu prispieť k čisteniu slovenských riek a vodných nádrží od plastov v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Foto: LIDL
V rámci projektu „Lidl otvára - školám pomáha“ venuje diskont 1 euro z každého nákupu nad 10 € realizovaného v prvý deň predaja na podporu blízkych škôl. Výťažok z tejto predajne poputuje na športové pomôcky pre žiakov Evanjelickej základnej školy na Palisádach a Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu. Potravinová podpora v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž z predajne na Vysokej ulici poputuje neziskovej organizácii Doma u kapucínov.
Nová predajňa Lidl v centre Bratislavy nie je len ďalším obchodom na mape. Je ukážkou moderného retailu, ktorá spája inovatívne riešenia, spoločenskú zodpovednosť a inšpiratívny nákupný zážitok.