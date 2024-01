Lidl Plus = ceny mínus už štyri roky

Bratislava 11. januára (OTS) - Jediný výlučne digitálny vernostný program na Slovensku, Lidl Plus oslavuje v týchto dňoch štyri roky. Jeho výhody využíva už viac ako milión zákazníkov. Ušetriť s Lidl Plus sa dá hneď viackrát – prostredníctvom zľavových kupónov, automaticky platných akcii či vďaka výhodám u partnerov.Písal sa január 2020 a Slovensko sa stalo jednou z prvých krajín, ktoré začali využívať výhody vernostného programu Lidl Plus. Odvtedy patrí medzi najsťahovanejšie mobilné aplikácie u nás. Viac ako milión zákazníkov ju používa pravidelne, vďaka čomu doteraz ušetrili na nákupoch v Lidli vyše 40 miliónov EUR. Diskont doteraz spustil 42 zákazníckych kampaní a súťaží o hodnotné ceny a rozdal aj státisíce okamžitých odmien.„Lidl Plus je veľkou pomôckou pre všetkých našich zákazníkov. Okrem zliav a akcii v nej totiž nájdu naše letáky a brožúry, otváracie hodiny a odporúčania pre najlepší čas nákupu v konkrétnej predajni. Jedným klikom sa dostanú do nášho online obchodu a do Kuchyne Lidla. Najlepšie je, že toto všetko majú kedykoľvek na dosah ruky vo svojom telefóne,“ vysvetlil Matej Prochotský, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.Lidl Plus je ďalším spôsobom ako diskont napĺňa svoj prísľub k zákazníkom: ponúkať čo najlepší pomer kvality a ceny. A to s dôrazom na ekológiu nakoľko tento vernostný program, na rozdiel od konkurencie, nemá žiadnu plastovú či papierovú kartičku.V Lidl Plus nájde zákazník dvakrát týždenne nové a exkluzívne zľavové kupóny. Stačí si ich aktivovať kedykoľvek pred zaplatením nákupu a potom už len počas blokovania tovaru priložiť k skeneru mobilný telefón s digitálnou kartou Lidl Plus. Ešte jednoduchšie to je s akciovými ponukami, ktoré platia automaticky po načítaní karty. Po každom nákupe pribudne v Lidl Plus digitálny stierací žreb s možnou dodatočnou zľavou. Zákazníci môžu využiť aj výhodné ponuky u partnerov a ušetriť pri nákupe kníh, dovoleniek, liekov či poistenia.„V najbližších mesiacoch rozšírime Lidl Plus o platobnú bránu Lidl Pay. Zákazníci budú môcť zaplatiť za nákup mobilom prostredníctvom novej funkcionality Lidl Plus. Nákup bude ešte rýchlejší a jednoduchší, pretože dodatočné zľavy i platbu vybavia v tej istej aplikácii,“ priblížil Matej Prochotský. V roku 2023 pribudol v Lidl Plus sumár nákupu, ktorý má zákazník automaticky uložený vo svojom mobilnom telefóne a kedykoľvek sa k nemu môže vrátiť. Sumár nákupu je využiteľný napríklad aj pri reklamácii tovaru.Počas januára môže byť nakupovanie vďaka Lidl Plus ešte výhodnejšie. Stačí nakúpiť aspoň za 4 EUR, naskenovať svoju Lidlu Plus kartu a odoslať účasť do žrebovania v aplikácii. A o čo sa hrá? O 444 päťdesiateurových, o 44 päťstoeurových kupónov v Lidl Plus a o štyri smartfóny iPhone 15 Pro. Tak teda klikni, pípni, ušetri, hraj a vyhraj!