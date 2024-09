Lidl posilňuje svoj klimatický záväzok: Čistá nula do roku 2050

• Rozšírenie e-mobility a e-nabíjacích staníc pri predajniach

• Umiestňovanie fotovoltaických zdrojov na strechy vybraných predajní

• Rozširovanie sortimentu produktov rastlinného pôvodu privátnej značky Vemondo

Bratislava 26. septembra (OTS) - Lidl tak opäť výrazne zintenzívňuje svoj záväzok k udržateľným obchodným postupom a ochrane klímy v rámci svojej medzinárodnej CSR stratégie. Diskont už zaznamenal výrazné zníženie emisií skleníkových plynov o 52 % vo všetkých krajinách v porovnaní s rokom 2019.Lidl, jeden z najväčších európskych maloobchodných reťazcov, sa zaviazal, že do roku 2050 dosiahne nulové čisté emisie vo všetkých obchodných jednotkách a dodávateľských reťazcoch. To znamená, že spoločnosť do roku 2050 zníži svoje emisie skleníkových plynov čo najbližšie k nule. Cieľ čistej nuly zahŕňa emisie v rozsahu (Scope) 3, teda v dodávateľskom a odberateľskom hodnotovom reťazci. Práve tu vzniká viac ako 90 % celkových emisií spoločnosti.S cieľom dosiahnuť nulové emisie Lidl rozširuje svoju klimatickú stratégiu o nové ciele v rámci rozsahu 3. Do roku 2034 chce spoločnosť znížiť emisie skleníkových plynov v poľnohospodárstve, lesníctve a inom využívaní pôdy o 42,4 % ("emisie FLAG"). Reťazec sa tiež zaviazal, že v rovnakom období zníži svoje emisie v sektore energetiky a priemyslu o 35 % ("emisie E+I").Foto: LIDLS týmto cieľom bude Lidl v budúcnosti ešte užšie spolupracovať so svojimi partnermi a dodávateľmi. Diskont sa zaviazal, že jeho najväčší dodávatelia, ktorí sú zodpovední za 75 % emisií súvisiacich s výrobkami v rozsahu 3, do roku 2026 dosiahnu ciele zníženia emisií v súlade so Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi je globálna iniciatíva, ktorá podporuje spoločnosti pri stanovovaní vedecky podložených cieľov na zníženie emisií skleníkových plynov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Lidl podporuje svojich dodávateľov a umožňuje im dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom vhodných opatrení.K dnešnému dňu spoločnosť Lidl ušetrila už 52% prevádzkových emisií CO2 (rozsah 1 a 2). Prispieva k tomu najmä využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od 1. marca 2022 využíva Lidl vo všetkých predajniach, logistických centrách a kancelárskych budovách 100 % zelenú energiu. Úspešne sa realizovali aj ďalšie opatrenia, ako napr.:Foto: Lidl," hovorí Katarína Horňáková, manažérka pre trvalú udržateľnosť za nákup Lidl Slovenská republika. „Spoločnosti skupiny Schwarz sa v roku 2020 pripojili k iniciatíve Science Based Targets, aby pomohli splniť cieľ 1,5 stupňa podľa Parížskej klimatickej dohody. Lidl sformuloval svoju vlastnú klimatickú stratégiu s ďalšími klimatickými cieľmi ako súčasť stratégie spoločností skupiny Schwarz.Lidl preberá zodpovednosť a svojimi projektami v rámci svojej medzinárodnej CSR stratégie prispieva k dosiahnutiu parížskych klimatických cieľov. Bližšie informácie nájdete na stránkach www.lidl.sk