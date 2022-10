LIDL: Pre Centovu diétu nech miesto viac nie je tu

Bratislava 10. októbra (TASR.TV/OTS) - Pre telo nie je z dlhodobého hľadiska prospešné, aby sme ho vystavovali akejkoľvek diéte. Existuje ich niekoľko. Veľa je rapídnych. Bielkovinová, či ryžová. Negatívny dopad diéty na ľudskú schránku je badateľný v tom, že postupne strácame tekutiny a svalovú hmotu. Veľmi často sa držíme mylného presvedčenia, že strácame tuk resp. tukové tkanivo, ktoré je najdôležitejšie. Pri takýchto tlakoch trpí nielen naše telo, ale aj psychika.Noviniek a návodov ako schudnúť nájdete na internete neúrekom. Kým my si môžeme jedálniček ľubovoľne vyskladať podľa aktuálnej chuti či nálady a chceme mať dokonalé telá ideálne s tehličkami na bruchu, viac ako 600 000 Slovákov má svoju diétu predpísanú nedobrovoľne a idú ruka v ruke s problémami, ktoré sa dotýkajú váhy či životosprávy. Úplný nováčik na scéne je – Centova diéta[1]. Ide oTúto definíciu vám ponúkne vyhľadávač, keď doň zadáte kľúčové slová. O čo ale teda presne ide? Posvieťme si na to spolu. Pod rúškom tajomstva sme začali šíriť informácie o Centovej diéte na sociálnych sieťach spoločne s herečkou Karin Haydu a food blogerom Danielom Ferancom, ktorí ju začali „držať“. Spočiatku sa zdalo, že je to úplne v poriadku, no s pribúdajúcimi dňami sa úsmev na perách influencerov vytrácal, až úplne zmizol.Veľké odhalenie podstaty diéty a jej pozadia prišlo na podujatí až dnes, 6. októbra 2022, v predajni Lidl na Mamateyovej ulici v Petržalke. Centova diéta vznikla ako ďalšia podporujúca kampaň k už existujúcej Podeľ sa a pomôž. Už z názvu je jasné, že ide o to, že veľa ľudí si nemôže dovoliť drahé a zdravé potraviny, no sú odkázaní na najlacnejšie a veľakrát vysoko kalorické a nezdravé jedlo. Podstatou oboch kampaní je: poskytovať pomoc. Pomoc ľuďom, ktorí sa dostali z rôznych, či už sociálnych alebo ekonomických príčin, do existenčných problémov.Influencer Daniel Feranec, známy ako „Čoje“ odkazuje:. Karin Haydu celkovo vníma kampaň ako dôležitý odkaz, že sú medzi nami aj takí, ktorí by bez našej pomoci doslova živorili. Ďalej vysvetľuje:Podľa sociológa Univerzity Komenského – Daniela Gerberyho sa dá chudoba zachytiť aj inak ako na základe príjmu.hovorí. Ďalej dopĺňa, že problémy s uspokojením základných potrieb sa premietajú aj do iných oblastí.Podľa štatistík bol na Slovensku ohrozený príjmovou chudobou každý 8. obyvateľ. Preto vznikla na jeseň 2020 potravinová zbierka Podeľ sa a pomôž, ktorá je stále prítomná vo všetkých predajniach Lidl a Centovou diétou aktualizovaná. Hodnota darovaných potravín dosiahla 1 500 000€. Pomôcť môže naozaj každý a jednoducho – nakúpením a odovzdaním trvanlivých potravín alebo drogérie do špeciálne označených košov v 158 predajniach Lidl na Slovensku. Lidl sa následne postará o ich distribúciu medzi 94 organizácií, ktoré to potrebujú najviac.dodáva Judita Majerová, riaditeľka OZ Brána do života.[1] Fiktívne vytvorený pán Cent poslúžil len na upútanie pozornosti k dôležitej téme chudoby a novej Lidl kampani podporujúcej už existujúcu: Podeľ sa a pomôž. Táto problematika je veľmi dôležitá a jej dôležitosť si plno uvedomujeme a snažíme sa alarmujúce čísla, ktoré na Slovensku reflektujú chudobu znížiť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac.