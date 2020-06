Lidl Slovensko spúšťa projekt BUDE TO HALUZ

Bratislava 10. júna (TABLET.TV/OTS) - "Málokedy sa nájde projekt, ktorý spĺňa toľko pozitívnych atribútov. Je dobrý pre životné prostredie aj pre vzdelávanie súčasnej aj budúcej generácie a zároveň môže byť finančne prínosný pre bratislavskú mestskú časť Ružinov," uviedol pre TABLET.TV starosta Ružinova Martin Chren.







"Na dvoch bratislavských predajniach Lidl Slovensko zavedieme výber plastových fliaš a plechoviek, ktoré zákazníci budú môcť priniesť priamo na predajňu. Z každej plastovej fľaše venujeme 10 centov na obnovu zelene práve mestskej časti Ružinov," uviedol za reťazec Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovensko.



Podľa ministerstva životného prostredia sa ročne na Slovensku predá asi miliarda PET fliaš a takmer 350 miliónov plechoviek od nápojov. Miera recyklácie PET fliaš pritom dosahuje o niečo viac než 60%. V praxi to znamená, že stovky miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade, a teda na skládkach, v horšom prípade v prírode, kde sa doba ich rozkladu odhaduje aj na 500 rokov.



"Nie každý plast je zlý plast, ak neskončí niekde v zeleni, rieke alebo v spaľovni. Ak sa dá zmysluplne využiť, tak to nemusí byť zlý plast," uviedol Gála.



"Vyzývam všetkých susedov – Ružinovčanov, aby nevyhadzovali plastové fľaše či plechovky. Za každú jednu odovzdanú plechovku a plastovú fľašu prispeje Lidl 10 centami na obnovu zelene v našej mestskej časti," apeluje na miestnych obyvateľov Chren.



Projekt bude trvať tento aj budúci rok a s výsadbou zelene na bratislavských Ostredkoch v Ružinove počíta už na jeseň. Viac sa o projekte Bude to haluz dozviete v reportáži.