Lidl spúšťa medzinárodnú kampaň „Lidl sa oplatí.“
Lidl spúšťa medzinárodnú kampaň „Lidl sa oplatí.“ s jasným posolstvom pre ľudí.
Autor OTS
Bratislava 22. septembra (OTS) - Maloobchodný reťazec Lidl dnes v 31 európskych krajinách spúšťa svoju prvú medzinárodnú kampaň značky s claimom „Lidl sa oplatí.“. Táto kampaň je viac ako len reklamné posolstvo - je to prísľub a emocionálny most k našim zákazníkom.
Prísľub ľuďom
„Lidl sa oplatí.“ je prísľubom miliónom ľudí, ktorí reťazcu každý deň dôverujú. Diskont je presvedčený, že každý by mal mať prístup ku kvalitným a udržateľným produktom, ktoré si môže dovoliť.
Tento princíp dostupnosti a cenovej prístupnosti je nielen srdcom kampane značky, ktorá bude prebiehať od 21. septembra do konca októbra. „Lidl sa oplatí.“ sa prejavuje mnohými spôsobmi: v rozmanitosti kvalitných privátnych značiek, v bio výrobkoch a rastlinných alternatívach. Možno ho vidieť v každodennej čerstvosti, ktorú reťazec prináša svojim zákazníkom, v bezpečnom zásobovaní rodín a okolia potravinami a v pridanej hodnote, ktorú vytvára aj počas sviatkov a špeciálnych príležitostí.
Viac ako len cena: pridaná hodnota pre spoločnosť
Tento claim ďaleko presahuje obyčajný prísľub pomeru ceny a kvality. Je to hlavný princíp konania spoločnosti. „Lidl sa oplatí.“ znamená rozpoznať skutočnú hodnotu v živote a oceniť to, čo je pre ľudí dôležité: istotu, spoľahlivosť a plnenie ich snov.
Zodpovednosť a prísľub do budúcnosti
Týmto spôsobom Lidl vytvára skutočnú hodnotu pre svojich zákazníkov, zamestnancov aj obchodných partnerov a vytvára základy pre silnú, perspektívnu značku s udržateľným prísľubom - pre dnešok i budúcnosť.
Pôsobenie Lidla predstavuje významný prínos pre krajinu a život bežného človeka je aj vďaka nemu na Slovensku o čosi lepší. Jeho prínos len za minulý rok presiahol 2 miliardy eur. Za túto sumu by bolo možné zabezpečiť výstavbu 15 500 nájomných bytov, sprístupniť 900 domovov sociálnych služieb pre seniorov s priemernou kapacitou 30 miest, zabezpečiť 3 400 elektrobusov alebo 680 moderných električiek. Reťazec sa dlhodobo venuje aj podpore zdravia a zdravého životného štýlu. Aktívne prispieva k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti pre ďalšie generácie vďaka nastaveniu nových štandardov marketingovej komunikácie s ohľadom na deti. Okrem toho je Lidl hrdým partnerom Slovenského futbalového zväzu, pričom podporuje všetky reprezentácie vrátane mužov, žien, mládežníckych aj detských projektov. Zdravý životný štýl podporuje aj prostredníctvom najnovšieho projektu Dvorcheck, ktorý prinesie základným a stredným školám moderné multifunkčné ihriská.
Tento postoj je hlboko zakorenený v novom slogane „Lidl sa oplatí.“ a potvrdzujú to aj konkrétne kroky, ako je spolupráca s regionálnymi dodávateľmi a záväzok Lidla k udržateľnému rozvoju.
Kampaň „Lidl sa oplatí.“
Kampaň značky prebieha od 21. septembra do konca októbra a je postavená na integrovanej mediálnej stratégii naprieč všetkými kanálmi, ktorá sa dotýka zákazníkov a prekvapuje ich. V televízii sa budú vysielať reklamné spoty, ktoré spájajú ľudí bez ohľadu na to, či v Lidli nakupujú, pracujú, chcú pracovať, alebo jednoducho premýšľajú o budúcnosti. Dopĺňať ich bude komplexná online video stratégia na YouTube a ďalších mediálnych platformách. Kampaň zároveň prebieha na sociálnych sieťach a je podporená influencermi.
Kliknite sem a pozrite si televíznu reklamu: Každý deň to najlepšie sa oplatí Lidl sa oplatí ❤️ | Lidl Slovensko
„Touto integrovanou kampaňou oslovujeme ľudí tam, kde sú - emocionálne a s jasným posolstvom o tom, že Lidl sa naozaj oplatí,“ vysvetľuje Justyna Siekanko, konateľka zodpovedná pre starostlivosť o zákazníka a brand.
Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk, www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn
LinkedIn
