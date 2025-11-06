< sekcia Ekonomika
Lidl spúšťa medzinárodnú vianočnú kampaň
Lidl vstupuje do vianočného obdobia spustením medzinárodnej kampane s mottom „Zázračné okamihy sa oplatia každý deň“.
Autor OTS
Bratislava 6. novembra (OTS) - Kampaň presahuje rámec tradičnej sezónnej reklamy a je strategickým pokračovaním medzinárodnej kampane „Lidl sa oplatí.“. Spája hlavnú činnosť Lidla ako maloobchodného predajcu s komplexným záväzkom voči ľuďom a životnému prostrediu.
Mnohí považujú Vianoce za najkrajšie obdobie roka – čas, keď sa snažíme urobiť radosť iným. Ale čo keby sme sa snažili robiť si navzájom radosť každý deň, nielen niekoľko týždňov v roku? Práve na túto myšlienku nadväzuje vianočná kampaň Lidla, ktorá vyzýva ľudí, aby tieto malé gestá vďačnosti a starostlivosti preniesli do každodenného života. Kampaň týmto odráža samotný Lidl, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou, kvalitou a sústredením sa na lepšiu budúcnosť, ktorá sa oplatí pre všetkých. To vyjadruje aj medzinárodný slogan „Lidl sa oplatí.“.
„Každodennou prácou pomáhame robiť život našich zákazníkov o niečo lepší a hodnotnejší. Naša vianočná kampaň ukazuje, aké nádherné je toto sviatočné obdobie, a vyzýva nás všetkých, aby sme túto myšlienku tepla a spolupatričnosti žili každý deň. Kampaň „Zázračné okamihy sa oplatia každý deň“ je jasným vyjadrením našich firemných hodnôt a nášho dlhodobého záväzku k spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti,“ hovorí Ivan Udiljak, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.
Vedomá výživa aj počas Vianoc
Jedným z pilierov kampane je dôraz na vedomú výživu, ktorá je ústrednou oblasťou v CSR stratégii Lidla. Sortiment diskontu vychádza z výživových zásad planetárnej diéty a jeho cieľom je do roku 2050 neustále rozširovať sortiment potravín rastlinného pôvodu. Kampaň využíva rôzne platformy na propagáciu napríklad vianočného menu, ktoré kladie dôraz na rastlinné suroviny.
Týmto spôsobom chce diskont ukázať, že počas sviatkov je možné vychutnať si chutné a jednoduché jedlo bez toho, aby sme sa museli uskromniť. Lidl tak umožňuje svojim zákazníkom, aby robili uvedomelé rozhodnutia aj pri sviatočnom varení.
Foto: LIDL
Záväzok Lidla: Podeliť sa a pomôcť sa oplatí.
Ako súčasť svojej firemnej zodpovednosti Lidl spúšťa vo všetkých krajinách národné fundraisingové kampane, v rámci ktorých podporuje lokálne charitatívne inštitúcie.
Zákazníci majú možnosť aktívne sa zapojiť. Za každý predaný produkt privátnej značky Favorina Lidl venuje jeden cent ľuďom v núdzi. Vianočná kampaň je aj tento rok prepojená s projektom Podeľ sa a pomôž, prostredníctvom ktorého reťazec pravidelne poskytuje pomoc tým, ktorí ju potrebujú.
Touto kampaňou Lidl potvrdzuje svoj záväzok podporovať komunity a životné prostredie nad rámec svojich obchodných aktivít a prispievať tak k udržateľnej budúcnosti.
Tohtoročná vianočná kampaň na Slovensku odštartovala 2. novembra 2025 a bude sa vysielať v 31 krajinách, v ktorých Lidl pôsobí. Hlavným prvkom kampane je televízny spot, ktorý doplní komplexná online stratégia na YouTube a na sociálnych médiách. Posolstvo kampane vychádza z myšlienky, že čaro Vianoc spočíva predovšetkým v zmene perspektívy. V tomto výnimočnom období sa prirodzene sústredíme viac na druhých ako na seba – prechádzame od „ja“ k „my“ a stávame sa ohľaduplnejšími.
Foto: LIDL
Vianoce nám pripomínajú, že čas nie je komodita, ale dar, a že spoločné stolovanie pri kvalitnom a chutnom jedle je rovnako neodmysliteľnou tradíciou ako obdarúvanie iných. Najkrajším na Vianociach sme napokon my sami, pretože sa úprimne snažíme, aby tieto sviatky boli pre toho druhého ešte krajšie a plné zázračných okamihov.
Práve táto spoločná snaha o láskavosť a dobroprajnosť nás vedie k zamysleniu: Čo keby sme si túto vianočnú optiku ponechali po celý rok? Potom by sa zázračné okamihy oplatili každý jeden deň. Rovnako, ako sa počas celého roka oplatí aj Lidl svojou ponukou kvality a čerstvosti pre všetkých.
Reklamný spot si teraz môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: ✨Zázračné okamihy sa oplatia každý deň | Lidl Slovensko
