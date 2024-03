Lidl spúšťa projekt UEFA EURO 2024: Lidl Kids Team

UEFA EURO 2024 sa uskutoční od 14. júna do 14. júla 2024 v desiatich hostiteľských mestách v Nemecku: Berlín, Kolín nad Rýnom, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanom, Gelsenkirchen, Hamburg, Lipsko, Mníchov a Stuttgart. Nemecko bolo vybrané za organizátora 17. ročníka majstrovstiev Európy UEFA na zasadnutí výkonného výboru UEFA 27. septembra 2018. Západné Nemecko bolo hostiteľom šampionátu v roku 1988, ale od znovuzjednotenia Nemecka to bude prvýkrát, čo sa v Nemecku uskutočnia majstrovstvá Európy UEFA.

UEFA - Únia európskych futbalových zväzov - je riadiacim orgánom európskeho futbalu. Je združením asociácií, zastupiteľskou demokraciou a zastrešuje 55 národných futbalových asociácií v celej Európe. Jej poslaním je okrem iného riešiť všetky otázky týkajúce sa európskeho futbalu, podporovať futbal v duchu jednoty, solidarity, mieru, porozumenia a fair play bez akejkoľvek diskriminácie z politických, rasových, náboženských, rodových alebo iných dôvodov, chrániť hodnoty európskeho futbalu, podporovať a chrániť etické normy a dobré riadenie európskeho futbalu, udržiavať vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do európskeho futbalu a podporovať a chrániť svoje členské združenia v záujme celkového prospechu európskeho futbalu.

CAA Eleven je výhradnou marketingovou agentúrou UEFA poverenou spravovaním komerčných práv na futbalové súťaže národných tímov UEFA vrátane Majstrovstiev Európy UEFA vo futbale, Ligy národov UEFA, európskych kvalifikácií, Majstrovstiev Európy UEFA do 21 rokov a Majstrovstiev Európy UEFA vo futsale.

Bratislava 21. marca (OTS) - Spoločnosť Lidl Slovenská republika spúšťa súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť rodičia/opatrovníci a môžu vyhrať miesto v Lidl Kids Team pre svoje dieťa vo veku od 6 do 10 rokov. Stačí, ak v aplikácii Lidl Plus vyplnia formulár a sú v hre. Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní, aby sa zabezpečili rovnaké šance pre všetkých účastníkov.Výhercovia nezískajú len zážitok zo sprevádzania hráčov. Lidl uhradí aj cestovné náklady na UEFA EURO 2024 TM v Nemecku. Vďaka tomu bude môcť tento jedinečný zážitok zažiť naozaj každý. Počas celej cesty čaká výhercov súťaže nabitý program plný zábavných zážitkov a zaujímavých miest. A to ešte predtým, než sa pripoja k najlepším európskym futbalistom na ihrisku pred desiatkami tisíc fanúšikov.Na turnaji, ktorý sa uskutoční v Nemecku od 14. júna do 14. júla 2024, budú najlepšie národné futbalové tímy Európy súťažiť o titul majstra Európy. Na každom z 51 futbalových zápasov je pre sprievod hráčov vyhradených 22 miest (11 pre každý tím), čo pre vás a vaše dieťa predstavuje vysokú šancu vyhrať nezabudnuteľný zážitok na jednom z najväčších futbalových podujatí.„V Lidli sú ľudia stredobodom našich aktivít. Teší nás, že v rámci spolupráce s UEFA môžeme našim zákazníkom prostredníctvom programu Lidl Kids Team ponúknuť také nezabudnuteľné zážitky. Našim zákazníkom chceme ukázať, že sme v ich tíme. Či už ide o zabezpečovanie najlepších možných cien, aby bol ich nákup potravín dostupnejší, ponuku čerstvého ovocia a zeleniny alebo o to, aby mali prístup na jeden z najväčších futbalových podujatí.“, hovorí Tomáš Bezák, hovorca Lidl Slovenská republika.V rámci iniciatívy Spoločne v Lidli presadzujeme spravodlivú, otvorenú a dôveryhodnú spoluprácu a netolerujeme nerovné zaobchádzanie. To sú aj základné hodnoty vo futbale. Férovosť, rovnosť príležitostí a inklúzia budú na prvom mieste pri aktivitách Lidla počas celej UEFA EURO 2024 sezóny. Byť súčasťou Lidl Kids Team je len začiatok. V tomto roku chceme spojiť milióny futbalových fanúšikov. Umožniť im osláviť tento výnimočný turnaj či už doma s rodinou alebo priateľmi v našich Lidl Fan zónach pripravených v rôznych európskych mestách. Všetci naši zákazníci, ale aj zamestnanci budú mať množstvo príležitostí vyhrať vstupenky na zápasy UEFA EURO 2024. Je sa na čo tešiť, preto nezabudnite sledovať našu Lidl Plus aplikáciu.Súťaž Lidl Kids Team potrvá až do 14. apríla 2024. Všetci šťastní výhercovia budú informovaní e-mailom alebo telefonicky. V záujme ochrany pred prípadným podvodom nereagujte na žiadnu inú formu kontaktu.Aplikáciu Lidl Plus, cez ktorú je možné zapojiť sa do súťaže, si stiahnete tu: https://www.lidl.sk/c/lidl-plus/s10008815