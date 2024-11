Lidl už hľadá iba manažérky

Bratislava 15. novembra (OTS) - Na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien upozorňuje Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadol na 15. novembra. Je to deň, keď ženy v Európskej únii symbolicky prestávajú dostávať výplatu za rovnakú prácu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.⁠ Pri tejto príležitosti Lidl prichádza s HR kampaňou, v rámci ktorej bude riadiace pozície v svojich pracovných ponukách až do odvolania inzerovať v ženskom rode. Naďalej sú však vítaní všetci kandidáti, bez ohľadu na pohlavie. Týmto spôsobom chce diskont poukázať na neférové odmeňovanie mužov a žien a nepomer žien na vedúcich pozíciách.



„V Lidli sme presvedčení, že ženy vo vedúcich pozíciách zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní úspechu nášho každodenného podnikania. Zmena v inzercii pre nás nie je len symbolickým gestom, ale aj krokom na vytvorenie inkluzívnejšieho prostredia. Zároveň takto chceme vyslať jasný signál, že ženy sú u nás vítané a podporujeme všetkých rovnako, bez ohľadu na pohlavie,“ povedala Veronika Bátorová, vedúca úseku Employee Lifecycle v Lidli.



Rovnaké odmeňovanie

Rozdiel miezd mužov a žien je na Slovensku 18,4 %. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, kde je priemer 12,7 %, je naša krajina na posledných priečkach. Na to, aby ženy dosiahli rovnaké ročné odmeny ako muži, musia pracovať o takmer dva mesiace dlhšie. Inými slovami to znamená, že za rok z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov. To však neplatí v Lidli. Diskont dlhodobo dbá na rovnomerné odmeňovanie a za rovnakú prácu platí svojim zamestnancom a zamestnankyniam rovnakú mzdu bez ohľadu na pohlavie. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary, ktorý udeľuje švajčiarska nadácia Equal Salary Foundation. Lidl je prvým maloobchodným reťazcom na Slovensku, ktorému sa certifikáciu podarilo získať.



Ženy vo vedení

Napriek tomu, že v posledných rokoch nastal v oblasti pracovných práv významný pokrok, štatistiky ukazujú, že zastúpenie mužov a žien na manažérskych pozíciách je stále nerovnomerné a prínos žien býva vo veľkej miere podhodnocovaný. V roku 2020 ženy na manažérskych pozíciách vo svete zastávali len 28,3 %. V Európe je percento o čosi vyššie. V tom istom roku v Európskej únii ženy tvorili tretinu (34 %) manažérov, no predstavujú takmer polovicu zamestnancov. Lidl chce v rámci kampane bojovať aj proti tomuto trendu a motivovať zamestnankyne, aby sa viac uchádzali o vyššie riadiace pozície v spoločnosti. Aktuálne ženy tvoria vyše 57 % všetkých vedúcich pozícií v Lidli. Dokonca aj v kontexte najvyššieho vedenia zastávajú až polovicu, pričom v najvyššom manažmente má diskont tri konateľky. V Lidli ženy dominujú napríklad na pozícii tímkoordinátorka, na ktorej ich je takmer 60 %. Dlhodobo prevažujú aj ako manažérky predajne. Momentálne na tejto pozícii v Lidli pracuje 135 žien a 100 mužov. Diskont verí, že diverzita na manažérskych pozíciách vedie nielen k otvorenejšiemu pracovnému prostrediu, ale posúva celú spoločnosť vpred.



Iniciatíva reťazca je súčasťou jeho dlhodobého úsilia o inkluzívne pracovné prostredie a zdôraznenie rovnomerného platového ohodnotenia mužov a žien. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je osemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer a päťnásobným víťazom domácej ankety Najzamestnávateľ.