Lídri Združenia krajín juhovýchodnej Ázie začali rokovania v Malajzii

Kuala Lumpur 26. mája (TASR) - Lídri Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) začali v pondelok dvojdňové rozhovory. Ich cieľom je prehĺbiť vzťahy s Čínou a krajinami Perzského zálivu a zmierniť dôsledky zvyšovania ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Zavedenie ciel v USA narušilo globálny obchod a zasiahlo aj členov združenia. Obchodná a hospodárska spolupráca tak pravdepodobne bude dominovať programu samitu, ktorý sa koná v Kuala Lumpur, spolu s konfliktmi v Gaze a Mjanmarsku.



Hoci je prvý z dvoch samitov ASEAN, ktoré sa konajú každý rok, zvyčajne vyhradený pre lídrov, Čína naň poslala svojho predstaviteľa číslo dva, premiéra Li Čchianga.



Na rokovaniach sa zúčastnia aj lídri krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty). Naopak, USA a ďalšie západné štáty nebudú zastúpené.



Pre Malajziu, ktorá samit organizuje, je stretnutie šancou na posilnenie obchodných väzieb v čase, keď krajiny s veľkými prebytkami s USA hľadajú nové investičné príležitosti v zahraničí. Čína varovala svojich partnerov, aby sa vyhli akejkoľvek dohode s USA, ktorá by bola na úkor Pekingu. Členovia ASEAN tak musia hľadať krehkú rovnováhu vo vzťahoch k dvom najväčším svetovým ekonomikám.



„Neexistuje žiadna náhrada za obchod s USA,“ upozornil Shahriman Lockman, analytik z Inštitútu strategických a medzinárodných štúdií v Malajzii.



Podľa čínskej štátnej agentúry Sinchua dosiahol obchod medzi Čínou a krajinami Ázie minulý rok 982,3 miliardy USD (869,21 miliardy eur). Na porovnanie, obchod s tovarom z USA s týmto regiónom dosiahol v roku 2024 celkovo 476,8 miliardy USD, ale až 352,3 miliardy USD z toho predstavoval americký dovoz.



Samit sa koná niekoľko týždňov po návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga vo Vietname, Malajzii a Kambodži, počas ktorej vyzýval na zjednotenú „ázijskú rodinu“. Členmi ASEAN sú Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam.



Indonézia sa začiatkom stala tiež členom skupiny BRICS, ktorú pôvodne tvorili Brazília, Rusko, India a Čína a Juhoafrická republika. A Malajzia, Vietnam a Thajsko získali štatút partnerskej krajiny BRICS.



Minulý týždeň ASEAN a Čína uzavreli rozhovory o aktualizácii paktu o voľnom obchode, ktorý obsahuje kapitoly o digitálnej a zelenej ekonomike a malých a stredných podnikoch, uviedli čínske štátne médiá.



Vo Washingtone medzitým vyjednávači z niekoľkých krajín v regióne pracujú na dohodách s cieľom odvrátiť zvyšovanie ciel na svoj export, ktoré minulý mesiac oznámil Trump. Či sa tieto snahy vydaria, nie je jasné. USA pritom odmietli pokus Malajzie o rokovanie ako blok.



Štáty juhovýchodnej Ázia zintenzívnili tiež rokovania o vzájomnom obchode, aj keď sa to pravdepodobne nepovedie k vyplneniu medzery po obmedzení obchodu s USA, ak zavedú vyššie clá.



Podľa AFP, ktorej sa podarilo nahliadnuť do návrhu vyhlásenia, ASEAN vyjadrí „hlboké znepokojenie nad zavedením jednostranných colných opatrení, ktoré predstavujú komplexné a mnohorozmerné výzvy“ pre blok.



ASEAN však uviedol, že neplánuje odvetné clá pre USA. Namiesto toho uvažuje o rozšírení svojej pôsobnosti o ďalšie obchodné bloky vrátane Európskej únie.



(1 EUR = 1,1301 USD)