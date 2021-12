Lídri Bulharska a Grécka rokovali o spolupráci v energetickom sektore

Sofia 20. decembra (TASR) - Lídri Bulharska a Grécka v pondelok rokovali o bilaterálnej spolupráci v energetickom sektore s dôrazom na zníženie svojej závislosti od dodávok ruského plynu prostredníctvom urýchleného dokončenia kľúčového prepojenia plynovodov medzi oboma susednými krajinami.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorý ako prvý spomedzi európskych lídrov navštívil Bulharsko od zostavenia tamojšej novej vlády, sa stretol so svojím bulharským kolegom Kirilom Petkovom a prezidentom krajiny Rumenom Radevom.



"Projekt má strategický význam pre Bulharsko a Grécko. Obe krajiny sa už dohodli, že ho dokončia čo najrýchlejšie," poznamenal Mitsotakis po stretnutí.



Prepojenie je pre Bulharsko dôležité, pretože by znamenalo prvé prerušenie ruského monopolu na bulharskom trhu s plynom. Bude napojené na plynovod, ktorý prepravuje azerbajdžanský plyn z Grécka do Talianska.



Bulharsko už má s Azerbajdžanom dohodu o dovoze jednej miliardy kubických metrov (m3) plynu ročne, čo je takmer jedna tretina jeho spotreby.



Mitsotakis vyzval Turecko, aby ukončilo "provokácie v Egejskom mori a vo východnom Stredomorí", ak chce normalizovať bilaterálne väzby a vzťahy s Európskou úniou.