Lídri EÚ a USA privítali ukončenie sporu o dotácie pre Boeing a Airbus

Brusel 15. júna (TASR) - EÚ a Spojené štáty podľa očakávaní dosiahli v utorok v Bruseli dohodu týkajúcu sa dotácií pre veľké civilné lietadlá (LCA). Ukončili tak takmer 17 rokov trvajúci obchodný spor týkajúci sa spoločnosti Boeing a európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Dohodu za úspech považujú aj účastníci utorňajšieho summitu EÚ - USA.



Dohodu podpísal výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Valdis Dombrovskis a splnomocnenkyňa USA pre obchod Katherine Taiová. Obaja sa v tejto veci stretli už v pondelok, aby pripravili podpis dohody v deň summitu EÚ - USA, na ktorom sa zúčastnili americký prezident Joe Biden, šéfka EK Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.



Po administratíve Donalda Trumpa, ktorá znamenala zavádzanie nových ciel a hrozbu obchodnej vojny, obe strany dohodu vnímajú ako perspektívu pre spoluprácu zameranú na riešenie ďalších dlhodobých sporov, dvojstranných problémov i globálnych výziev.



Eurokomisia upozornila, že EÚ a USA chcú prekonať dlhotrvajúce rozdiely, aby sa predišlo budúcim súdnym sporom a zachovali sa rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov lietadiel.



Von der Leyenová zdôraznila, že po intenzívnej práci medzi eurokomisiou a administratívou USA dohodou Boeing - Airbus sa podarilo prispieť k vyriešeniu najdlhšieho obchodného sporu v histórii Svetovej obchodnej organizácie (WTO). "Naznačuje to nového ducha spolupráce medzi EÚ a USA a aj to, že ďalšie problémy môžeme vyriešiť vo vzájomný prospech," uviedla.



Dombrovskis spresnil, že obe strany získali čas a priestor na nájdenie trvalého riešenia, čomu má napomôcť aj nová pracovná skupina pre lietadlá.



Dohoda o právnom rámci spolupráce pre veľké civilné lietadlá má za cieľ zriadiť pracovnú skupinu pod vedením ministra obchodu každej strany; poskytovať financovanie veľkým výrobcom civilných lietadiel za trhových podmienok; financovať výskum a vývoj prostredníctvom otvoreného a transparentného procesu a sprístupňovať výsledky výskumu a vývoja financovaného vládou v rozsahu povolenom zákonom; neposkytovať financovanie výskumu a vývoja a daňové úľavy vlastným výrobcom, ktoré by poškodilo druhú stranu; spolupracovať pri riešení netrhových praktík tretích strán, ktoré môžu poškodiť veľké odvetvia civilných lietadiel.



Dohoda znamená aj to, že obe strany pozastavili uplatňovanie svojich protiopatrení po dobu piatich rokov a ušetrili tak miliardy eur na clách z dovozu.



Spory medzi EÚ a USA o veľkých civilných lietadlách začali v roku 2004, keď USA podali žalobu na pôde WTO proti EÚ s argumentom, že euroblok nelegálne dotuje európskeho výrobcu civilných lietadiel Airbus. Únia v máji 2005 podala proti USA sťažnosť za nezákonnú podporu pre spoločnosť Boeing. Po rozhodnutiach WTO si USA (október 2019) a EÚ (november 2020) navzájom uložili represívne vývozné clá, čo ovplyvnilo obchod medzi oboma partnermi v hodnote 11,5 miliardy dolárov.



Americké protiopatrenia ovplyvnili 19 rôznych kategórií výrobkov, vrátane lietadiel, vína a destilátov, mliečnych výrobkov a syrov alebo strojov, v hodnote 7,5 miliardy USD. Colné sadzby predstavovali 15 % za lietadlá a 25 % za iné výrobky a viedli k tomu, že dovozcovia z USA zaplatili clá v hodnote približne 2,2 miliardy USD.



Protiopatrenia EÚ sa dotkli 130 rôznych kategórií výrobkov vrátane lietadiel, orechov, tabaku, liehovín, kabeliek alebo traktorov v hodnote štyroch miliárd USD. Colné sadzby predstavovali 15 % za lietadlá a 25 % za iné výrobky ako lietadlá, a viedli k tomu, že dovozcovia z EÚ zaplatili clá v hodnote približne 1,1 miliardy USD.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)