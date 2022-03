Lídri EÚ budú na summite diskutovať aj o spoločnom investičnom pláne

Paríž 9. marca (TASR) - Lídri Európskej únie (EÚ) budú tento týždeň na summite vo Versailles viesť prvé rozhovory o spoločnom investičnom pláne na posilnenie nezávislosti bloku v obrane a energetike pre krízu na Ukrajine. Uviedol to v stredu nemenovaný člen francúzskeho predsedníctva EÚ.



"Uvažujeme o tom, je to začiatok diskusie o pláne na urýchlenie a zvýšenie spoločných investícií do obrany, energetiky a zmeny klímy," povedal francúzsky predstaviteľ pred dvojdňovým summitom, ktorý sa začne vo štvrtok (10. 3.) podvečer.



Cieľom je identifikovať ekonomické dôsledky krízy, určiť finančné potreby krajín a následne zvážiť, aké nástroje by sa mohli použiť.



Holandský premiér Mark Rutte, ktorý sa takýmto spoločným finančným iniciatívam v minulosti bránil, v stredu povedal, že Únia by mala najskôr plne využiť existujúce nástroje pred tým, ako rozbehne nové fondy.