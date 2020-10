Lídri EÚ budú presadzovať dodržiavanie pravidiel dohody s Britániou

Brusel/Londýn 12. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší lídri z Európskej únie (EÚ) budú tvrdo presadzovať dodržiavanie pravidiel v rámci akejkoľvek obchodnej dohody s Britániou. Varujú britského premiéra Borisa Johnsona, že jeho snaha o nedodržanie pôvodnej zmluvy o brexite ukazuje, že slovu Británie nemožno dôverovať. Informovali o tom noviny Financial Times.



Podľa diplomatických zdrojov z EÚ lídri bloku na summite, ktorý sa začne vo štvrtok 15. októbra, vyzvú hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, aby zabezpečil, že európske firmy budú mať garantované rovnaké podmienky ako ich britskí konkurenti a Brusel bude mať právo prijať rýchle odvetné opatrenia, ako dôjde k porušeniu tohto pravidla.



Francúzsko a ďalšie rybárske krajiny v Únii zdôraznia tiež svoje odhodlanie zachovať kvóty na rybolov v britských vodách. Barnierovi tak zostane obmedzený priestor na uzavretie dohody, skonštatovali noviny.



EÚ chce zabezpečiť členom trvalé práva na rybolov v britských vodách, čo je dôležitý bod pre Francúzsko, kde majú rybárske spoločenstvá veľký politický vplyv. Británia chce podobnú dohodu, ako má Nórsko, nečlen EÚ, v rámci ktorej sa kvóty na rybolov stanovujú každý rok nanovo.



Johnson určil termín na dohodu o obchodnej zmluve s EÚ na 15. októbra. Nemenovaný európsky diplomat koncom minulého týždňa naznačil, že Barnier požaduje od Británie ešte niekoľko ústupkov pred vstupom do poslednej intenzívnej fázy rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch.



Podľa úradu britského premiéra Johnson v nedeľu (11. 10.) povedal nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, že v nadchádzajúcich dňoch je potrebné dosiahnuť pokrok na rokovaniach s EÚ o obchode po brexite, aby obe strany prekonali „významné rozdiely“, najmä v názoroch na rybolov a pravidlá hospodárskej súťaže.



Johnson pritom zopakoval, že „hoci dosiahnutie dohody v nadchádzajúcich dňoch by bolo prospešné pre obe strany, Spojené kráľovstvo je tiež pripravené ukončiť prechodné obdobie s podobnými podmienkami obchodu, aké má Austrália.