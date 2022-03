Lídri EÚ na summite pravdepodobne schvália spoločný nákup plynu

Brusel 22. marca (TASR) - Lídri krajín Európskej únie (EÚ) sa tento týždeň na summite zrejme dohodnú na spoločnom nákupe plynu, skvapalneného zemného plynu (LNG) a vodíka pred budúcou zimou. Uvádza sa v návrhu vyhlásenia, o ktorom TASR informuje na základe správy Reuters.



Invázia Ruska, hlavného európskeho dodávateľa plynu, na Ukrajinu, spôsobila rekordný nárast cien energií a prinútila Úniu hľadať možnosti, ako znížiť spotrebu ruského plynu. Tento krok si bude vyžadovať skokový nárast dovozu od iných dodávateľov, ako sú napríklad Katar a USA.



Podľa návrhu vyhlásenia zo summitu, ktorý sa uskutoční 24. až 25. marca, budú členské štáty a Komisia urýchlene spolupracovať na spoločnom nákupe plynu pre ďalšiu zimu.



Európska komisia už minulý rok navrhla systém spoločného nákupu strategických zásob plynu, ktorý niektorí členovia vrátane Španielska považujú za spôsob, ako si vytvoriť "nárazník" proti potenciálnym prerušeniam dodávok. Obavy z ponukových šokov ešte vzrástli po invázii Ruska na Ukrajinu, keďže Rusko dodáva EÚ až 40 % plynu.



Brusel uviedol, že pomôže členským štátom naštartovať spoločný nákup plynu v tomto roku. Očakáva sa, že tento týždeň navrhne pravidlá, podľa ktorých budú krajiny každý rok pred zimou dopĺňať zásobníky plynu na 90 %. EÚ má v súčasnosti zásobníky naplnené len na 26 % ich kapacity.



V návrhu vyhlásenia sa uvádza, že štáty súhlasili s koordináciou opatrení na naplnenie zásobníkov, a aj s tým, aby sa začalo "čo najskôr".



Lídri na summite zvážia tiež nové opatrenia na zmiernenie rastu cien energií pre spotrebiteľov a budú diskutovať o tom, ako potenciálne "optimalizovať" fungovanie trhov s energiou. Podľa návrhu vyhlásenia požiadajú Komisiu, aby za týmto účelom podnikla "nevyhnutnú iniciatívu".



Európske ceny plynu boli už mesiace pred inváziou vysoké, čo prinútilo vlády míňať miliardy na daňové úľavy a dotácie, aby pomohli občanom zvládať účty.



Nájsť spoločnú odpoveď EÚ sa však ukázalo ako ťažké. Krajiny bloku sú do značnej miery zodpovedné za svoje vnútroštátne energetické politiky a neboli zajedno v tom, či je na skrotenie cien potrebné opatrenie na úrovni celej EÚ.



Španielsko, Belgicko, Portugalsko, Taliansko a Grécko patria medzi tie, ktoré požadujú intervenciu na európskych trhoch s energiou na obmedzenie cien, alebo oddelenie cien elektriny od prudko stúpajúcich cien plynu.



Štáty vrátane Nemecka, Holandska a Dánska sú proti zásahom do trhu a varujú pred narušením energetických trhov, ktoré by mohlo podkopať investície do čistej energie.