Lídri EÚ podporujú rýchlu obchodnú dohodu s USA

Brusel 26. júna (TASR) - Zdá sa, že väčšina lídrov Európskej únie (EÚ) uprednostňuje rýchlu obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, aj za cenu, že Washington získa lepšie podmienky, pred eskaláciou obchodného sporu, v nádeji na niečo lepšie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje z Bruselu.



Vzhľadom na to, že sa blíži koniec odkladu „recipročných“ ciel prezidenta Donalda Trumpa, lídri 27 členských štátov Únie budú vraj vo štvrtok na stretnutí v Bruseli naliehať na Európsku komisiu, aby dosiahla dohodu s USA, aj keby bola v prospech Washingtonu. To umožní EÚ následne vlastnými opatreniami napraviť vnímané obchodné nerovnováhy, uviedli zdroje.



Zvlášť Nemecko, najväčšia európska ekonomická veľmoc a významný vývozca, podporuje rýchlu dohodu s USA. Prieskum uverejnený v stredu (25. 6.) poukázal totiž na zhoršujúcu sa náladu medzi nemeckými vývozcami v dôsledku pretrvávajúcej neistoty v súvislosti s americkými clami, zatiaľ čo Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI) pre clá zhoršil svoju prognózu vývoja nemeckej ekonomiky.



O necelé dva týždne vyprší pozastavenie Trumpových recipročných ciel pre krajiny, s ktorými USA vykazujú obchodný deficit. Zatiaľ čo EÚ sa snaží o vzájomne výhodnú dohodu, Trumpova administratíva chce údajne zachovať plošné clo vo výške 10 % na väčšinu tovarov z EÚ a hrozí zvýšením tejto sadzby na 50 %, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 9. júla.



Okrem toho Washington zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka, áut a autokomponentov.



Reakcia EÚ na tzv. základné (10 %) clo zostáva neistá. Únia už predtým oznámila clá na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur za Trumpove clá na oceľ, ale počas rokovaní s USA ich zavedenie odložila. Zvažuje tiež ďalšie clá na americký dovoz v hodnote až 95 miliárd eur.



Brusel uvažuje aj o dani z digitálnej reklamy. To by mohlo zasiahnuť amerických technologických gigantov, ako sú materská spoločnosť Googlu Alphabet a vlastník Facebooku Meta Platforms.