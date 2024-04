Lídri EÚ riešia otázku hospodárskej budúcnosti Európy

Brusel 18. apríla (TASR) - Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok ráno vrátili do budovy Európskej rady v Bruseli, aby pokračovali v ekonomickej časti mimoriadneho dvojdňového samitu. Témou ich rokovaní je hospodárska budúcnosť EÚ s dôrazom na ochranu jednotného trhu, budovanie únie kapitálových trhov a konkurencieschopnosť, informuje spravodajca TASR.



Šéfovia vlád a štátov v stredu večer hovorili o vývoji na Ukrajine a Blízkom východe a diskutovali aj o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom. Piatková časť programu je venovaná čisto ekonomickým témam na základe rozsiahlej správy o budúcnosti jednotného trhu, ktorú vypracoval bývalý taliansky premiér Enrico Letta.



Podľa Politico návrhy záverov samitu vyzývajú k prijatiu európskej dohody o konkurencieschopnosti a k takzvanej horizontálnej stratégii jednotného trhu EÚ. Týždenník upozornil, že skutočný boj sa povedie o únii kapitálových trhov, ktorá sa buduje už do roku 2015.



Očakáva sa, že lídri EÚ vyhlásia novú európsku dohodu o konkurencieschopnosti (New European Competitivity Deal), podľa vzoru Európskej zelenej dohody (Green Deal), aby si Európa udržala svoj hospodársky význam a zároveň bojovala proti klimatickej zmene a dokázala vybudovať priemysel založený na čistej energii a digitalizácii, ktorý bude schopný súperiť s Čínou, USA a Indiou.



Hlavná otázka, na ktorú zatiaľ nikto neponúka jasnú odpoveď, je, ako EÚ zaplatí za všetky tieto ambície a zároveň, ako bude bojovať proti mnohým novým hrozbám, ktorým musí čeliť. Investície do konkurencieschopnosti zelenej Európy si totiž vyžiadajú bilióny eur v priebehu najbližších desaťročí.



Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok ráno pred novinármi priznal, že členské krajiny majú rozdielne názory na vytvorenie nového spoločného dlhu, v prospech rozvoja jednotného trhu, ako navrhuje Lettova správa.



"Niektorí sú za, iní sú proti," povedal Michel s tým, že kým sa nájde zhoda v tejto otázke, EÚ by sa mohla zamerať na mobilizáciu súkromných úspor práve oživením projektu únie kapitálových trhov.



Letta predtým, ako sa stretol s lídrami EÚ, aby im predstavil svoju správu o budúcnosti jednotného trhu, novinárov upozornil, že "nemôžeme strácať čas", lebo priepasť medzi euroblokom a jeho hlavnými konkurentmi vo svete je stále "väčšia a väčšia". Podľa jeho slov EÚ by túto situáciu mala začať riešiť tak, že do jednotného trhu zavedie tri ďalšie sektory: energetiku, financie a telekomunikácie.



"Veľkým rizikom je, že nebudeme mať dostatok peňazí na zelený prechod," uviedol Letta v tejto súvislosti pre Politico.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)