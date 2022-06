Lídri EÚ sa obávajú úplného zastavenia dodávok ruského plynu

Brusel 24. júna (TASR) - Rusko postupne priškrcuje dodávky plynu a Európa sa vážne obáva úplného zastavenia dodávok.



Európskych lídrov čoraz viac znepokojuje možnosť úplného zastavenia dodávok ruského plynu. Taliansko požaduje zvolanie zasadnutia predstaviteľov EÚ, na ktorom by sa o tom diskutovalo.



Ruský koncern Gazprom v priebehu uplynulých týždňov obmedzil dodávky plynu do Európy približne o 60 %, čo spôsobilo, že Nemecko, Taliansko, Rakúsko a Holandsko signalizovali, že sa možno vrátia k uhliu.



Európska únia, ktorá takmer 40 % svojej spotreby pokrýva dodávkami z Ruska cez plynovody, sa snaží v reakcii na vojnu Moskvy proti Ukrajine urýchlene zmenšiť svoju závislosť od ruských uhľovodíkov.



"Rusko znižuje po troškách znižuje dodávky, do niektorých krajín takmer o 100 %, do iných o 10 %, 15 %," uviedol v piatok pre CNBC vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. "Nemyslím si, že zastavia plyn cez noc, predovšetkým keď sa blíži leto a plyn nie je počas leta strategickou zbraňou. Avšak zima môže byť ťažká a my v Európe musíme byť pripravení."



Luxemburský premiér Xavier Bettel na otázku CNBC, či sa obáva, že Rusko môže úplne zastaviť dodávky plynu, odpovedal: "Som si plne vedomý, že môže. Môže. Je to len jeho rozhodnutie." Bettel podčiarkol dôležitosť faktu, že všetky členské štáty EÚ spoločne rozhodujú o postupe v tejto záležitosti. "V Moskve môže jeden človek sám rozhodnúť o zastavení energií do Európy."



Podľa predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolaovej je situácia znepokojujúca. "Mali sme obavy od prvého dňa. Nakoniec, niektoré krajiny sú od ruského plynu závislejšie než iné. Musíme nájsť riešenie tejto situácie, a nielen v krátko- a strednodobom horizonte."