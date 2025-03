Lídri EÚ sa v Bruseli zhodli na potrebe posilniť konkurencieschopnosť

Brusel 20. marca (TASR) - Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok večer, na záver zasadnutia Európskej rady v Bruseli, zdôraznili potrebu posilniť konkurencieschopnosť Európy, lebo konkurencieschopnejšia Únia bude silnejšia, schopná lepšie chrániť svojich občanov, svoje hodnoty a záujmy na globálnej scéne a zároveň si zachová svoju prosperitu a európsky sociálny model. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska rada privítala predloženie kompasu pre konkurencieschopnosť z januára tohto roku, ako aj dohodu o čistom priemysle predloženú koncom februára.



Podľa prijatých záverov rok 2025 by mal priniesť "skokovú zmenu" v činnosti EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti, posilnenie jednotného trhu, podporu kvalitných pracovných miest a zabezpečenie úspešného zeleného a digitálneho prechodu.



Lídri súhlasia s tým, že prioritou bude zjednodušenie a zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, zníženie cien energie a mobilizácia súkromných úspor na uvoľnenie nových investícií do hospodárstva EÚ.



Podporili hlavne návrhy na drastické zníženie administratívnych a regulačných bariér a záťaže spojenej s podávaním správ pre podniky a orgány verejnej správy. Cieľ je znížiť náklady na všetku administratívnu záťaž aspoň o 25 % a pre malé a stredné podniky aspoň o 35 %.



V oblasti energetiky účastníci samitu pripomenuli záväzky EÚ sledovať cieľ európskej energetickej suverenity a klimatickej neutrality do roku 2050.



Lídri súhlasia s tým, že treba zintenzívniť úsilie na úrovni EÚ a členských štátov, s cieľom lepšie chrániť domácnosti a podniky pred vysokými cenami energie, zabezpečiť dodávky dostupnej a čistej energie a vybudovať skutočnú energetickú úniu do roku 2030.



Závery Európskej rady vítajú akčný plánu eurokomisie pre cenovo dostupnú energiu z februára tohto roku. Plán načrtáva štrukturálne aj krátkodobé opatrenia, najmä pre najviac postihnutých občanov a podniky, pri zachovaní integrity jednotného trhu EÚ.



Šéfovia štátov a vlád vyzvali Európsku komisiu, Radu EÚ, členské štáty a všetky ostatné zainteresované strany, aby začali s realizáciou opatrení v oblasti energetiky už v priebehu tohto roka. Zároveň vyzvali na dôraznejšie úsilie pri zabezpečení rozmanitejších dodávok energie do Európy s cieľom zaistiť energetickú bezpečnosť pre všetky členské štáty Únie.



Lídri EÚ tiež privítali oznam, že priority konkurencieschopnosti podporí nová horizontálna stratégia jednotného trhu, ktorú eurokomisia predloží v júni a ktorej cieľom by malo byť prehĺbenie jednotného trhu odstránením zostávajúcich prekážok, najmä v oblasti služieb a základných tovarov, riešenie fragmentácie trhu a zlepšenie uplatňovania a presadzovania pravidiel jednotného trhu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)