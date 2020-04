Lídri EÚ sa zhodli na tom, že musia vytvoriť fond na obnovu

Berlín 23. apríla (TASR) - Lídri Európskej únie (EÚ) sa na štvrtkovom samite zhodli, že musia spolupracovať na vytvorení fondu na obnovu po koronakríze. Stále však existujú sporné body, uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron očakáva ešte komplikované diskusie. Naopak, taliansky premiér Giuseppe Conte ocenil veľký pokrok.



Merkelová povedala po videosamite lídrov, že fond obnovy je aj v záujme Nemecka a že Berlín zvýši príspevky do budúceho rozpočtu Únie. "Každému bolo jasné, že potrebujeme takýto fond," uviedla nemecká kancelárka pred novinármi. "Poviem to úplne jasne, takéto spoločné riešenie je v záujme Nemecka, pretože Nemecku sa bude dariť, len ak sa bude dariť aj Európe."



Macron očakáva ešte ťažké rokovania o finančnej pomoci pre krajiny EÚ. "Existujú názorové rozdiely," povedal francúzsky prezident po skončení samitu. Dodal, že niektoré krajiny ich základné postoje a politické tlaky vedú k "veľmi tvrdým pozíciám".



Reakcia európskych krajín na koronakrízu je rozdielna, uviedol Macron. "Táto asymetria sa ešte prehĺbi, ak ju neskorigujeme," varoval a dodal, že môže ohroziť jednotu eurozóny a spoločného trhu.



Podľa Macrona budú potrebné rozsiahle programy pomoci, keďže koronakríza spôsobila európskej ekonomike bezprecedentný šok. "Na takýto veľký šok je potrebná solidárna, organizovaná a silná odpoveď." Najviac zasiahnuté odvetvia a regióny nepotrebujú len pôžičky, ale skôr skutočné rozpočtové transfery, na čom sa však lídri zatiaľ nedokázali dohodnúť. "Ak necháme padnúť časť Európy, padne celá Európa," varoval francúzsky prezident.



Taliansky premiér Conte na Twitteri ocenil dohodu týkajúcu sa plánov na pomoc pri obnove po koronakríze, ktorá podľa neho predstavuje "veľký pokrok, ešte pred niekoľkými týždňami nepredstaviteľný".



Taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri na Twitteri zdôraznil, že lídri na samite uznali nevyhnutnosť a urgenciu navrhovaného európskeho fondu na obnovu. To je podľa neho úspechom pre Taliansko a ďalšie krajiny, ktoré požadovali takéto riešenie.