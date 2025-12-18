< sekcia Ekonomika
Lídri na samite EÚ prebrali prípravu viacročného finančného rámca
Zo záverov vyplýva, že lídri v rámci strategickej diskusie o ďalšom postupe v oblasti rozširovania hovorili aj o aspektoch súvisiacich s vnútornými reformami Únie.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ vo štvrtok, na zasadnutí Európskej rady v Bruseli, debatovali o príprave budúceho viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 - 2034, podľa návrhu rokovacieho rámca, ktorý vypracovalo dánske predsedníctvo v Rade EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Lídri EÚ v tejto súvislosti vyzvali nastupujúce cyperské predsedníctvo v Rade EÚ, aby v práci Dánska pokračovalo, s cieľom dosiahnuť včasnú dohodu členských štátov o dlhodobom rozpočte.
Podľa záverov zo samitu by dohoda dosiahnutá do konca roka 2026 umožnila prijatie nových legislatívnych aktov v roku 2027, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa financovanie zo zdrojov EÚ dostalo bez prerušenia k príjemcom, čiže členským štátom, už v januári 2028.
Zo záverov vyplýva, že lídri v rámci strategickej diskusie o ďalšom postupe v oblasti rozširovania hovorili aj o aspektoch súvisiacich s vnútornými reformami Únie.
Európska rada zdôrazňuje pretrvávajúci význam rozširovania EÚ ako „geostrategickej investície do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity“. Závery spresňujú, že rozširovanie je hnacou silou zlepšovania hospodárskych a sociálnych podmienok európskych občanov, znižovania rozdielov medzi krajinami a zároveň podporuje hodnoty, na ktorých je Únia založená.
„S ohľadom na vyhliadky ďalšieho rozšírenia Únie musia byť budúce členské štáty, aj EÚ, pripravené v čase pristúpenia nových členov. Kandidátske krajiny musia pokračovať vo svojom reformnom úsilí, najmä v oblasti právneho štátu, v súlade s charakterom prístupového procesu založeného na zásluhách. Súbežne s tým musí Únia položiť základy potrebných vnútorných reforiem. To posilní Európsku úniu a posilní európsku suverenitu,“ uvádza sa v texte dohodnutom lídrami EÚ.
V ekonomickej oblasti sa účastníci samitu zhodli aj na tom, že Európska komisia, v spolupráci s členskými štátmi, musí do júna 2027 vypracovať makroregionálnu stratégiu EÚ pre Atlantik. Táto stratégia by mala zohľadniť existujúcu námornú stratégiu pre Atlantik a aj Akčný plán EÚ pre Atlantik.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
