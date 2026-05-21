Lídri OPEC+ pravdepodobne zvýšia objem produkcie aj v júli
Zdroje, ktoré si neželali byť menované, uviedli, že sedem štátov z OPEC+ by sa na zvýšení produkcie malo dohodnúť na najbližšom zasadnutí 7. júna.
Autor TASR
Londýn 21. mája (TASR) - Kľúčové štáty v rámci ropného zoskupenia OPEC+ sa pravdepodobne dohodnú na zvýšení ťažobných kvót aj na mesiac júl. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na štyri zdroje z ropného sektora.
Zdroje, ktoré si neželali byť menované, uviedli, že sedem štátov z OPEC+ by sa na zvýšení produkcie malo dohodnúť na najbližšom zasadnutí 7. júna. Predpokladá sa, že kvóty zvýšia o ďalších 188.000 barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). O rovnaký objem ich symbolicky zvýšili na svojom ostatnom zasadnutí 3. mája, a to s platnosťou na jún. Aj teraz, ak sa dovtedy v konflikte na Blízkom východe niečo nezmení, to bude symbolický krok, keďže produkciu z oblasti je pre blokovanie Hormuzského prielivu Iránom takmer nemožné vyviezť.
V predchádzajúcich mesiacoch sa na zmenách v produkcii vždy dohodlo osem hlavných členov OPEC+, od 1. mája však Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) opustili Spojené arabské emiráty (SAE). Zoskupenie OPEC+ tvoria štáty OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom, pričom k uvedeným kľúčovým členom patria okrem Ruska Saudská Arábia, Irak, Kuvajt, Alžírsko, Omán a Kazachstan.
