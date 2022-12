Lídri podporili digitálnu transformáciu založenú na hodnotách EÚ

Brusel 15. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a český premiér Petr Fiala v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ vo štvrtok v Bruseli podpísali spoločnú deklaráciu na podporu digitálnej transformácie založenej na hodnotách EÚ. Informuje spravodajca TASR.



Podľa textu spoločnej deklarácie chcú tri hlavné inštitúcie EÚ postaviť ľudí a hodnoty EÚ do centra digitálnej transformácie. Cieľom deklarácie je poskytnúť usmernenie pre tvorcov politík pri uvažovaní o ich vízii digitálnej transformácie a slúžiť ako referenčný bod pre podniky pri zavádzaní nových technológií.



Európske digitálne práva a zásady potvrdené týmto vyhlásením doplnia už existujúce práva, ako je ochrana údajov, elektronické súkromie a Charta základných práv.



Europarlament, Rada EÚ a eurokomisia sa dohodli na spoločných politických záväzkoch a právach v súvislosti s digitálnou transformáciou, ako napríklad: využívanie technológií na spájanie ľudí; ochrana základných práv v online prostredí; zabezpečenie prístupu k online verejným službám; právo na odpojenie sa zo sociálnych sietí; sloboda rozhodnúť sa, či používať systémy umelej inteligencie a interagovať s nimi; prístup k bezpečným technológiám; ochrana osobných údajov a kontrola nad nimi a podpora udržateľných digitálnych technológií.



Po podpísaní deklarácie Metsolová vyhlásila, že euroinštitúcie chcú Európu pripraviť na digitálny vek. "Táto deklarácia stavia našich občanov do centra digitálnej transformácie a zabezpečuje, aby sa naše hodnoty uplatňovali aj v digitálnej sfére," odkázala.



Európska komisia koncom januára navrhla európsku deklaráciu o digitálnych právach a zásadách pre digitálnu dekádu v nadväznosti na jej oznámenie s názvom "Digitálny kompas do roku 2030: európska cesta vpred pre digitálnu dekádu". Stanovuje víziu digitálne transformovanej Európy do roku 2030 v súlade s európskymi hodnotami. Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénna v otvorenom a prepojenom svete, ktorý zahŕňa občanov s právomocou a inovatívne podniky v inkluzívnej, prosperujúcej a udržateľnej digitálnej spoločnosti zameranej na človeka.



Europarlament už niekoľkokrát vyzval na stanovenie etických zásad, ktorými sa riadi prístup EÚ k digitálnej transformácii, ako aj na zabezpečenie úplného dodržiavania základných práv, akými sú ochrana údajov, právo na súkromie, nediskrimináciu a rodovú rovnosť, ako aj zásady, ako je ochrana spotrebiteľa, technologická a sieťová neutralita, dôveryhodnosť a inkluzívnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)