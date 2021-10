Lídri skupiny G20 podporia plán na zavedenie min. firemnej dane 15 %

Rím 30. októbra (TASR) - Lídri skupiny 20 najväčších ekonomík (G20) podporia plán Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na zavedenie globálnej minimálnej firemnej dane vo výške 15 %. Daň by mohla začať platiť už v roku 2023.



Vyplýva to z návrhu záverečného vyhlásenia dvojdňového samitu G20, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters. V návrhu sa uvádza, že lídri požadujú rýchle vypracovanie vzorových pravidiel a nadnárodných nástrojov na základe programu OECD zameraného na boj proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov nadnárodných spoločností (BEPS), ako sa dohodlo v pláne implementácie, pričom cieľom je, aby nové pravidlá začali na globálnej úrovni platiť v roku 2023.



Záverečné vyhlásenie lídrov samitu skupiny G20 by malo byť formálne prijaté v nedeľu (31. 10.).



Začiatkom októbra 136 krajín dosiahlo dohodu o globálnej minimálnej firemnej dani. Po jej zavedení bude pre koncerny, ako sú napríklad Google, Amazon, Facebook, Microsoft či Apple, ťažšie vyhýbať sa zdaneniu tým, že založia pobočky v jurisdikciách s nízkym daňovým zaťažením.