Lídri štátov EÚ súhlasili s fondom obnovy

Bratislava 24. apríla (TASR) - Lídri členských krajín Európskej únie (EÚ) súhlasili, aby Európska komisia (EK) pracovala na takzvanom fonde obnovy. Každý z lídrov si je vedomý, že fond je žiaduci. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) po štvrtkovej (23. 4.) videokonferencii, na ktorej sa zúčastnil aj premiér Igor Matovič (OĽaNO).



Fond obnovy má byť dostatočne veľký a nasmerovaný na sektory a časti Európy, ktoré budú krízou najzasiahnutejšie, tvrdí MZVaEZ. „Najjednoduchšie je využiť možnosti, ktoré už máme k dispozícii. Čas sú peniaze. Treba mať odvahu robiť kroky vpred a prijímať rozhodnutia rýchlo, aby sme ukázali ľuďom, že európsky projekt vie v časoch krízy pomáhať,“ uviedol predseda vlády.



Konkrétny návrh by mala podľa rezortu diplomacie EK predstaviť začiatkom mája. Ešte predtým chce však Európska únia (EÚ) zmapovať dosahy krízy na ekonomiky členských štátov, ktoré nebudú zasiahnuté rovnakým spôsobom, priblížilo MZVaEZ. Matovič upozornil, že treba dať pozor na to, že niektorí môžu pomáhať viac ako iní. To podľa premiéra vytvára rozdiely, ktoré nemusia byť vždy férové.



Matovič tiež povedal, že od EK "očakávame, že viac pomôže s verejným obstarávaním zdravotníckeho materiálu". "Teraz potrebujeme rýchle dodávky," podotkol.



V stredu (22. 4.) sa uskutočnila aj videokonferencia premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Lídri sa zamerali najmä na výmenu informácií o epidemiologickej situácii a opatreniach na postupné uvoľňovanie, uviedlo MZVaEZ.