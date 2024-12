Lídri v americkom Kongrese sa dohodli na predĺžení financovania vlády

Washington 17. decembra (TASR) - Lídri amerického Kongresu dosiahli dohodu o návrhu zákona o predĺžení financovania federálnej vlády do 14. marca 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá citovala portál Politico.



Dohoda zahŕňa viac ako 100 miliárd dolárov (95,27 miliardy eur) určených na pomoc pri katastrofách, ako aj dodatočné obmedzenia amerických investícií USA v Číne, uviedol v utorok portál, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson uviedol, že text návrhu zákona by mohol byť zverejnený v utorok a zákonodarcovia by nemuseli mať celých 72 hodín na jeho preskúmanie pred hlasovaním v Senáte. "Ak Snemovňa reprezentantov schváli balík ku koncu týždňa, pristane v Senáte tesne pred termínom piatkového večerného zatvorenia vlády," upozornil Politico.



Zákonodarcovia zatiaľ neschválili návrh rozpočtu na súčasný fiškálny rok, ktorý sa začal 1. októbra. Dočasné financovanie federálnej vlády bolo dohodnuté len do 20. decembra. Ak by sa návrh výdavkov v Kongrese nepodarilo schváliť, tisíce zamestnancov federálnej vlády by museli nastúpiť na nútenú dovolenku.