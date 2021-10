Lídri v Senáte sa dohodli na dočasnom zvýšení dlhového stropu

Washington 7. októbra (TASR) - Lídri demokratov a republikánov v Senáte sa dohodli na dočasnom zvýšení dlhového stropu, a to do začiatku decembra. Pre USA to znamená odvrátenie hrozby defaultu s vážnymi ekonomickými dôsledkami. O dohode lídrov informoval vo štvrtok líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer.



"Dosiahli sme dohodu o zvýšení dlhového limitu do začiatku decembra a dúfame, že túto dohodu dnes aj dokončíme," povedal Schumer. Podľa zdrojov zo Senátu dohoda počíta so zvýšením dlhového stropu z terajšej hodnoty 28,4 bilióna USD (24,56 bilióna eur) o 480 miliárd USD. To znamená, že ak dohodu schváli Senát aj Snemovňa reprezentantov, dlhový limit bude mať hodnotu zhruba 28,9 bilióna USD.



Demokrati sa usilovali presadiť zvýšenie dlhového stropu až do konca budúceho roka. To však republikáni zablokovali. V prípade, že prejde aspoň dočasné zvýšenie dlhového stropu, kongresmani budú mať niekoľko týždňov na to, aby sa buď dohodli na dlhodobejšom riešení dlhového limitu, alebo aspoň na ďalšom dočasnom opatrení.



(1 EUR = 1,1562 USD)