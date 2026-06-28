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Lies: Vozidlá, ktoré VW vyvíja v Číne, by mal vyrábať aj v Nemecku
Volkswagen spolupracuje s čínskymi partnermi už desaťročia.
Autor TASR
Hannover 28. júna (TASR) - Volkswagen by mohol zabezpečiť pracovné miesta v Nemecku, ak by v krajine vyrábal modely automobilov, ktoré v súčasnosti vyvíja v Číne. Uviedol to Olaf Lies, premiér nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorá je dôležitým akcionárom automobilky. Lies sa tak vyjadril po správach, že automobilka uvažuje o zatvorení štyroch nemeckých závodov a o redukcii počtu pracovných miest až o 100.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dolné Sasko, kde sídli Volkswagen a prevádzkuje päť zo svojich šiestich západonemeckých montážnych závodov, má v spoločnosti 20-percentný hlasovací podiel. Lies a vicepremiérka Dolného Saska Julia Hamburgová sú členmi dozornej rady Volkswagenu. Táto spolková krajina má tiež právo veta pri dôležitých rozhodnutiach.
Volkswagen spolupracuje s čínskymi partnermi už desaťročia. Vďaka kooperácii s tamojšími spoločnosťami, ako sú XPeng a SAIC, sa skupine podarilo posilniť svoju konkurencieschopnosť, povedal Lies. V dobrých časoch Volkswagen v Číne vyrábal približne tri milióny vozidiel ročne.
V apríli po ceste do Číny Lies presadzoval preskúmanie možnosti výroby čínskych automobilov v nemeckých závodoch Volkswagenu.
Dolné Sasko, kde sídli Volkswagen a prevádzkuje päť zo svojich šiestich západonemeckých montážnych závodov, má v spoločnosti 20-percentný hlasovací podiel. Lies a vicepremiérka Dolného Saska Julia Hamburgová sú členmi dozornej rady Volkswagenu. Táto spolková krajina má tiež právo veta pri dôležitých rozhodnutiach.
Volkswagen spolupracuje s čínskymi partnermi už desaťročia. Vďaka kooperácii s tamojšími spoločnosťami, ako sú XPeng a SAIC, sa skupine podarilo posilniť svoju konkurencieschopnosť, povedal Lies. V dobrých časoch Volkswagen v Číne vyrábal približne tri milióny vozidiel ročne.
V apríli po ceste do Číny Lies presadzoval preskúmanie možnosti výroby čínskych automobilov v nemeckých závodoch Volkswagenu.