Lietadlá Airbus z radu A320neo musia podstúpiť neplánovanú údržbu

Mníchov 25. júla (TASR) - Veľký počet lietadiel Airbus z radu A320neo bude musieť v nasledujúcich mesiacoch podstúpiť neplánovanú údržbu z dôvodu problémov s motormi. Oznámila to v utorok matka výrobcu motorov Pratt & Whitney, spoločnosť Raytheon Technologies. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Očakáva sa, že značný počet motorov typu PW1100G-JM si počas nasledujúcich deviatich až dvanástich mesiacov vyžiada urýchlenú demontáž a kontrolu. Podľa Raytheon Technologies zatiaľ nie je možné presne povedať, koľkých lietadiel sa problém týka, mohli by to však byť stovky aj tisíce.



Kontrola je potrebná vzhľadom na možné problémy s kovovým práškom, ktorý sa používa pri výrobe niektorých častí motorov, uviedla spoločnosť. Finálnu montáž približne tretiny týchto motorov zabezpečuje firma MTU so sídlom v Mníchove.



Motor typu PW1100G-JM sa používa približne v každom druhom lietadle z radu A320neo. Druhú polovicu poháňajú motory Leap vyrábané spoločným podnikom amerického konglomerátu General Electric a francúzskej spoločnosti Safran.